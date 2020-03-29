Domates ihracatında 'güven' yüzde 12'lik artışı getirdi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkeler sınırlarını kapatırken, gıda ihracatı devam ediyor. Türkiye'den 85 ülkeye yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artarken, sektörde en önemli kalemi ise domates oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 1 Ocak-25 Mart döneminde 106 milyon 754 bin 557 dolarlık domates ihracat eden Türkiye, bu yıl aynı dönemde 119 milyon 846 bin 29 dolarlık yurt dışına domates satışı yaptı. Domates ihracatında yüzde 12,26'lik bir artış gerçekleşti.

Önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan biberde de geçen yıla göre yüzde 13,52'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak-25 Mart arasında 42 milyon 164 bin dolarlık biber ihracatı yapan Türkiye, bu yıl rakamı 47 milyon 865 bin 628 dolara yükseltti.

BATI AKDENİZ'İN İHRACATI ARTTI

Örtü altı tarımda Türkiye'nin büyük bir potansiyeline sahip Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de de domates ve biber ihracatında önemli ölçüde artış gerçekleşti.