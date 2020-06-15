Eksik primi olanlar dikkat! SGK'ya toplu para ödeyerek emekli olabilirsiniz!

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır. Emeklilik yaşını tamamlamasına rağmen prim miktarı yeterli olmayan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde hizmet borçlanması adımları geliştirilmiştir. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur? KADINLARA ÖZEL DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan kadınların anne olması durumunda yasal olarak verilen istirahat süreleri boyunca iş hayatından uzak kalması gerekir. Doğumun öncesinde ve sonrasında ara verilen dönemlerde kadınların adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Bu durum, emeklilik zamanını olumsuz etkileyerek prim miktarının eksik kalmasına neden olur. Kadınlara özel olarak sunulan doğum borçlanması hakkıyla tek bir çocuk için 2 yıl ödeme yapılabilir. DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için gereken şartlar belirlenmiştir:

Kadınların 4A, 4B ya da 4C statüsüne mensup olarak doğumun öncesinde sigortalılığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanması için sigorta başlangıç tarihinde staj başlangıcı da dikkate alınır. Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi ve başvuru süresine kadar çocuğun yaşaması istenir.

Doğum borçlanması hakkından hem evlat edinen hem de çocuğunu evlatlık olarak veren kadın çalışanlar da faydalanabilir. Doğum nedeniyle çalışma hayatına ara verilen dönemlerde kadın çalışanların adına herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır. SADECE ERKEKLERE TANINAN ASKERLİK BORÇLANMASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkeklerin askerlik görevini yapmaları mecburidir. Çalışma hayatı sırasında vatani görevini yapmak için işten uzaklaşan vatandaşlara askerlik borçlanması hakkı sunulur. İşveren tarafından askerlik süresi boyunca ödenmeyen günleri erkek vatandaşlar borçlanabilirler. ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erkeklerin askerlik borçlanması yapabilmesi için uyması gereken şartlar belirlenmiştir.