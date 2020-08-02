Emekli maaşınızdan kesinti yapılabilir! Bunlara dikkat ederseniz...

Her yılın enflasyon oranına göre maaşlara belirli bir miktarda zam geliyor. Ancak bazen maaşlardan bir eksiklik söz konusu oluyor. Eksik yatan maaşlarda nerelerden kesinti olabileceğini sizler için derledik.

EMEKLİ MAAŞINDAN NE KESİNTİLERİ YAPILIYOR?

Emekli maaşınızın beklediğinizden az yattığını düşünüyorsanız ilk olarak bilmeniz gereken, sizin tasavvurunuz dışında herhangi bir şekilde kesinti yapılmayacağıdır. Nedenini bildiğiniz veya bilmediğiniz belli başlı borçlarınızdan dolayı emekli maaşınız kesintiye uğrayabilir. Ayrıca sağlık harcamalarınız ve buna bağlı olarak muayene ücretleri de emekli maaşınızdan kesilebilir. Muayene katılım payına bir ücret ödediyseniz e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak reçete bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Reçetenin kesildiği tarih, tıbbi malzemeyi temin ettiğiniz; eczanenin adı, ilaç katılım tutarı, muayene katılım tutarı ve ilaç fiyat farklı gibi bilgilere bu kapsamda e-Devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra haciz ve benzeri mahkeme masrafları nedeniyle emekli maaşınız kesintiye uğruyorsa bunu da aynı şekilde e-Devlet'in Adalet Bakanlığı sayfasından sorgulatabilirsiniz. Hakkınızda açılmış herhangi bir icra davası bulunup bulunmadığını Adalet Bakanlığı'nın sayfasından sorgulayarak maaş kesintisinin nedenini anlamak mümkün. Kısacası maaşınızdan ne tür bir nedenle kesinti yapıldığını ise internet üzerinden görülebiliyor.