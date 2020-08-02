Emekli maaşınızdan kesinti yapılabilir! Bunlara dikkat ederseniz...

Her yılın enflasyon oranına göre maaşlara belirli bir miktarda zam geliyor. Ancak bazen maaşlardan bir eksiklik söz konusu oluyor. Eksik yatan maaşlarda nerelerden kesinti olabileceğini sizler için derledik.
Emekli maaşınızın beklediğinizden az yattığını düşünüyorsanız ilk olarak bilmeniz gereken, sizin tasavvurunuz dışında herhangi bir şekilde kesinti yapılmayacağıdır. Nedenini bildiğiniz veya bilmediğiniz belli başlı borçlarınızdan dolayı emekli maaşınız kesintiye uğrayabilir. Ayrıca sağlık harcamalarınız ve buna bağlı olarak muayene ücretleri de emekli maaşınızdan kesilebilir. Muayene katılım payına bir ücret ödediyseniz e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak reçete bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Reçetenin kesildiği tarih, tıbbi malzemeyi temin ettiğiniz; eczanenin adı, ilaç katılım tutarı, muayene katılım tutarı ve ilaç fiyat farklı gibi bilgilere bu kapsamda e-Devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra haciz ve benzeri mahkeme masrafları nedeniyle emekli maaşınız kesintiye uğruyorsa bunu da aynı şekilde e-Devlet'in Adalet Bakanlığı sayfasından sorgulatabilirsiniz. Hakkınızda açılmış herhangi bir icra davası bulunup bulunmadığını Adalet Bakanlığı'nın sayfasından sorgulayarak maaş kesintisinin nedenini anlamak mümkün. Kısacası maaşınızdan ne tür bir nedenle kesinti yapıldığını ise internet üzerinden görülebiliyor.
4A, 4B ve 4C kapsamında emekli maaşı alan ve çalışan emekliler için özellikle merak konusu olan kesintilerin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Nafaka borcunuz varsa veya bir şekilde dava edilmeniz durumunda yeteri kadar mal varlığınız olmadığı zamanlarda devlet emekli maaşınızdan kesintiye uğramasının yolunu açıyor. Hatta öyle ki emekli maaşınız nafaka borcunuzdan azsa devlet maaşınızın tamamına el koyabiliyor.
Muayene ücretleri, ilaç katılım payları gibi her türlü sağlık masrafı emekli maaşınızdan kesilir. Ayakta hasta tedavisi için %10 katılım payı alınıyorken bunun yanında tıbbi malzemeler için ödediğiniz katılım payları da %10 olarak hesaplanıyor. Muayene katılım paylarının hastane koşullarına göre ne kadar olduğunu da e-Devlet üzerinden görebilirsiniz.
Herhangi bir devlet kurumuna ödemediğiniz vergi gibi borçlarınız olması durumunda bu borcun icra takibine düşmesi sonucu emekli maaşınızdan 1/4 oranında bir kesinti yapılıyor.
4A, 4B ve 4C kapsamında emekliyseniz T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli aylığınızın ne kadar olduğunu geçmiş ay ve yıllardaki kesintileri görebilirsiniz.
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