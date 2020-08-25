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Erkekler de dul maaşı alabilir mi? Birçok kişi haklarını bilmiyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Sigortalı çalışanın vefatı halinde geriye kalan yakınlarına ölüm aylığı ödemesi yapılıyor. Ölüm aylığı, ödemeyi alan kişiye göre dul ya da yetim maaşı olarak isimlendiriliyor. İsminden dolayı dul maaşının sadece kadınlara verildiği yönünde yanlış bir düşünce bulunuyor. Fakat ölüm aylığı cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ölen kişinin eşine, çocuklarına ya da anne ve babasına bağlanabiliyor.

Erkekler de dul maaşı alabilir mi? Birçok kişi haklarını bilmiyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların vefatı halinde geriye kalan yakınlarına maddi destek sağlıyor. 5510 sayılı kanunda cinsiyet ayrımı yapılmadığı için ölüm aylığından erkekler de faydalanabiliyor. Erkeğin çalışması ya da emekli olması vefat eden eşinin maaşını almasını engellemiyor. Peki dul maaşına hak kazanma koşulları nelerdir? Başvuru nasıl ve nerelere yapılır? Dul maaşı hangi durumlarda kesilir? İşte merak edilen bütün detaylar…

DUL MAAŞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

  • Vefat eden 4/1-(A) sigortalı kişilerin en az 900 gün, diğer sigortalı kişilerin ise vefat etmeden önce en az 1800 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primini bildirmiş olması,

  • Vefat eden sigortalı ile resmi evlilik bağının olması,

  • Vefat eden sigortalının SGK'ya prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun olmaması gerekiyor.

Fakat bu şartları sağlayan hak sahiplerine otomatik olarak maaş bağlanmıyor. Hak sahiplerinin SGK’ya başvurmaları gerekiyor.

DUL MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

  • Dul maaşına şahsen başvuru yapmadan önce Gelir/Aylık/Ödenek belgesinin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

  • 4(A) ve 4(B) kapsamındaki hak sahiplerinin dul maaşına başvuru işlemleri, vefat eden sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri'nde yapılıyor.

  • 4(C) kapsamındaki hak sahiplerinin işlemleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nda yapılıyor.

  • Aynı zamanda hak sahipleri tüm belgelerin kolayca temin edilebileceği e-Devlet platformu üzerinde de dul maaşı için başvuru yapabiliyor.

  • SGK'ya daha önce başvuru yapmayan hak sahipleri, ilk başvurusunu beş yıl geriye dönük olarak yapabilir. Fakat 5 yıldan daha eski süreler için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

    • DUL MAAŞI HANGİ KOŞULLARDA KESİLİR?

    • Erkeklerin vefat eden sigortalı eşlerinden dul maaşı alabilmesi için T.C vatandaşı olması şartı bulunuyor. T.C vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma durumlarında dul maaşı almak mümkün olmuyor.

    • Genel düşüncenin aksine dul maaşı sigortalı çalışma ya da emeklilik durumlarında kesilmiyor. Fakat bu gibi durumlarda ödenen maaş tutarında belirli bir kesinti yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan hak sahipleri ölen eşinin maaşının %75’ini alabiliyorken, herhangi bir geliri olması durumunda maaşın %50’sini alabiliyor.

    • Erkek dul maaşı almaya devam ederken ikinci bir evlilik yaparsa maaş evlilik tarihinden itibaren tamamen kesiliyor. İkinci evlilikle boşanma durumunda ya da ikinci eşin de vefatı durumunda dul maaşı ödemesi tekrar başlıyor. Fakat bu gibi durumlarda hak sahiplerinin tekrar SGK’ya müracaat ederek gerekli belgeleri kuruma vermesi gerekiyor.
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