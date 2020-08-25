Erkekler de dul maaşı alabilir mi? Birçok kişi haklarını bilmiyor...

Erkeklerin vefat eden sigortalı eşlerinden dul maaşı alabilmesi için T.C vatandaşı olması şartı bulunuyor. T.C vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma durumlarında dul maaşı almak mümkün olmuyor.

Genel düşüncenin aksine dul maaşı sigortalı çalışma ya da emeklilik durumlarında kesilmiyor. Fakat bu gibi durumlarda ödenen maaş tutarında belirli bir kesinti yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan hak sahipleri ölen eşinin maaşının %75’ini alabiliyorken, herhangi bir geliri olması durumunda maaşın %50’sini alabiliyor.