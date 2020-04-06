Evlenecek olanlara müjde! Maaşın tam 24 katı devlet desteği imkanı...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kız çocuklarının resmi nikah ile evlenmesinin ardından aldıkları yetim aylığında kesinti yapılmaktadır ve bu noktada evlilik ödeneği devreye girmektedir. Devlet, yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi ile kesilen yetim aylığının 24 katı olarak tek seferde destek ödemesi yapar.
2 yıllık yetim aylığı maaşına tekabül eden çeyiz parası yardımından faydalanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekmektedir. Şartları yerine getiren vatandaşların bu ödeneği alabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden başvurularını iletmesi de oldukça önemli bir adımdır. Çeyiz parası nedir? Şartlar nelerdir? Kimler çeyiz parası desteğinden yararlanabilir? Nasıl alınır? İşte, çeyiz parası yardımına ilişkin merak edilen bilgiler...
Anne ya da babası vefat ettiği için SGK'dan yetim aylığı alan kız çocuklarının resmi nikah ile evlenmeye karar vermesi halinde 2 yıllık yetim maaşı tek bir sefere mahsus olmak üzere toplu olarak ödenir. Evlenme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde vatandaşlar çeyiz parası için başvuruda bulunabilir. Başvurunun yapılabilmesi için kadınların belirlenen şartları taşıması gerekir:
Evlenme ödeneği almayı talep eden kişilerin bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Çeyiz parası için online ya da internet üzerinden başvuru seçenekleri devre sokulmamıştır. Evlendiği tarihten sonraki 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar kesinlikle haklarını kaybederler. Çeyiz parası başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine gidilerek yapılmaktadır.
Başvuruda istenilen belgelerde eksiklik olması durumunda vatandaşların ret kararı almasının ihtimali yüksektir. Başvuru sırasında kişilerin yanında çeyiz başvurusu dilekçesi bulundurması yeterli olur. Başvuru zamanında nüfus kütüğüne evlilik henüz kayıt ettirilmedi ise kişilerin yanında mutlaka evlilik cüzdanının bulunması gereklidir.
Evlenme ödeneği kadınların en son aldığı yetim aylığı üzerinden hesaplanır. Aynı zamanda yetim aylığının bağlandığı sigorta türü de oldukça önemlidir. Yetim aylığı 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kolundan alınıyorsa aylık maaşın 24 katı; yetim aylığı 4C (Emekli Sandığı) sigorta kolundan alınıyorsa aylık maaşın 12 katı üzerinden ödeme yapılmaktadır.
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