Fatih'teki tarihi hamam 29 milyondan satışta

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Horhor semtinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1562 yılında Has Odabaşı Behruz Ağa tarafından yaptırılan Horhor Hamamı hisse sahibi aile tarafından 29 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aksaray ve Has Odabaşı Hamamı olarak da bilinen 638 metrekarelik arsada bulunan hamamın, 558 metrekarelik ana binası Tescilli Anıt Eser olduğu için, 1. derecede Koruma Bölgesinde kalıyor. Aynı arsa üzerindeki 80 metrekarelik alan ise, şu an konut olarak kullanılıyor.

Hamamın, İstanbul’un yaklaşık 3’te 1’ini harap eden 1756’daki büyük yangından sonra şu anki mimari durumuna geldiği biliniyor. Geçmişte halka değil, sarayın elitlerine hizmet veren 30 odalı, 3 katlı hamam, yeni alıcılarını bekliyor.

"4 AİLEDEN 22 HİSSEDARI VAR"

Hamamın 4’üncü nesil hisse sahibi olan Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri satma sebebini anlattı. Kurt, "Hamam 1917 yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı dedemin annesi satın almış. Dedemden de 4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz tarafından işletilerek bu günlere kadar geldi. Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yaklaşık 22 kişilik ortak sayısı 69’lara çıkacak. Bunu satıp bizden sonrakilerin böyle bir sorumluluğa girmesini istemediğimiz için satmak istiyoruz" dedi.