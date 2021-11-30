İş kurana 65 bin TL destek! Başvuru için son günler

İŞKUR, vatandaşlara çeşitli alanlarda destek sağlamaktadır. İş kurmak veya işini geliştirmek isteyenlere sağlanan desteklerden birisi de engellilere ve eski hükümlülere yapılıyor. 65 bin TL’ye kadar verilen hibe desteğinden yararlanmak için son günler kaldı. Fırsatı kaçırmamak için bir an önce başvurmanızı tavsiye ederiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin 3 Aralık tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.
İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartlar şu şekildedir:
İŞKUR’a kayıtlı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmaması,
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak
Herhangi bir icra dosyası bulunmaması gibi şartların yerine getirilmesi halinde hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerden herkesin başvurusu kabul edilmez.
Buna göre başvurusu kabul edilmeyecek hükümlüler şu şekildedir:
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
Millî savunmaya karşı suçlar
Buna göre başvurusu kabul edilmeye uygun olan hükümlüler şu şekildedir:
Cezası ertelenenler
Koşullu salıverilenler
Denetimli serbestlik kapsamında olanlar
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin bütün şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan
Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma halinde olan
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar
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