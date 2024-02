Kırmızı et fiyatları cep yakıyor! 15 günde iki zam geldi, Rekabet Kurulu harekete geçti

Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatları artan ve rekor seviyeye gelen kırmızı ete son 15 günde iki zam daha geldi. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti. Ramazan ayı öncesi şikayetlerin artmasının ardından Rekabet Kurulu da kırmızı et fiyatlarını mercek altına aldı. Rekabet Kurulu'ndan "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır." açıklamasını yaptı.

"SON BİR YOLDA YÜZDE YÜZE YAKIN ZAM GÖRÜLDÜ"

NTV'den Özgür Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Son 15 günde iki defa zam geldi. 60 lira ile 85 lira arasında kuzuya zam geldi, dana da yüzde 10 gibi bir zam gördü. Son bir yılda yüzde yüze yakın bir zam gördük ve devam edecek." dedi.

"FİYAT ARTIŞI SADECE MALİYET ODAKLI DEĞİL"

Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Bundan iki yıl önce 25-30 kilogram süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti ve besihanelerimiz yüzde 20-30 oranında üretimlerini azaltmaya gittiler. TÜİK verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en alt seviyesindedir geçen yıla göre 4,3 milyon baş azalmış durumdadır yani şu anki kırmızı et fiyatlarının artışı sadece maliyet odaklı değil hayvan varlığımızın azalması ve kırmızı et üreticimizin besilik hayvanana ulaşamamasıdır." diye konuştu.

REKABET KURULU HAREKETE GEÇTİ

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek "Bu noktada vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerimize düşeni yapacağız" açıklamasını yaptı. Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi." ifadesini kullandı.

Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız."