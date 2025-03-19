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  4. Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Cübbeli Ahmet'in akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Cübbeli Ahmet'in akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 10:01
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler ortaya çıkmıştı. Cübbeli Ahmet'in kızı çakarlı arabayla İstanbul'da gösteriş yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu'na da trafikte 'çakar' kullandığı için 139 bin 165 lira ceza uygulanmıştı.

Kızı çakarlı arabayla show yapmıştı! Cübbeli Ahmet'in akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun adının da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi. Öte yandan İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında olanların listesi de ortaya çıktı!

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TRAFİKTE ÇAKARLI ARAÇ KULLANMIŞTI

Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekmişti.

İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi

Polis ekipleri tarafından sürücü Yüsra Palazoğlu'na 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Mehmet Muhittin Palazoğlu

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GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ!

1-TUNCAY YILMAZ
2-FATİH KELEŞ
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İmamoğlu'nun genel sekreteri)
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cübbeli ahmet ibb
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