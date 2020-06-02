Konut kredisi başvuruları bugün başladı! (Konut kredisi oranı) İşte örnek ödeme tablosu

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi.