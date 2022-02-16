Konutta KDV bilmecesi! 'Kesinlikle kabul edilemez'

Gıdada KDV oranlarının düşürülmesinden sonra ev alma hayali kuranlar konutta da KDV indirimi beklentisine girdi. Hükümet konutta KDV indirimi yapmak için harekete geçerken, 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geleceği ifade edildi. Yeni sisteme göre, bir konut 150 metrekareye kadar olduğunda yüzde 1 KDV ödenirken, 150 metrenin üzerindeki daireler için farkın yüzde 18 KDV’si alınacak.

Karar tüketici açısından olumlu karşılanırken, müteahhitler ise bu durumun kabul edilebilir olmadığının altını çizdi.

150 METREKARE ÜZERİNDEKİ FARK DEĞERLENDİRİLECEK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Konuttaki yeni KDV modeli tüketici açısında çok olumlu bir model. Örneğin 1 milyon liralık bir daireniz var ve bunun 151 metrekare olduğunu düşünelim. 150 metrekareye kadar KDV şu an zaten yüzde 8. Fakat düne kadar 150 metrekare üzerine KDV yüzde 18’di. Yani 1 milyon TL’ye daire alan bir kişi 180 bin TL KDV ödemek durumunda kalıyordu. Bu uygulama ile 1 milyon liralık 151 metrekarelik daire aldığımızı düşünürsek 150 metre kare için yüzde 8 KDV hesaplaması yapılacak. Geriye kalan 1 metrekare içinse KDV yüzde 18’den hesaplanacak. Topladığımızda 80 bin 656 lira ediyor. Yani düşünün ki dün 180 bin lira KDV ödeyecektiniz, bugün ise 80 bin lira. Bakıldığında 100 bin lira kârda gözüküyorsunuz. Dolayısıyla bu satışları kolaylaştıracağı için müteahhitler ve tüketici açısından inanılmaz bir fırsat olacak. Yani KDV hesaplanırken eğer dairemiz 160 metrekare ise 10 metrekarenin yüzde 18’i alınacak. Dolayısıyla bu ciddi bir fırsat” diye konuştu.

BRÜT METREKARE ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Uygulamanın brüt metrekare üzerinden yapılacak olmasının ciddi sorunlar doğurduğunu kaydeden Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Bazı müteahhitler asansör boşluğu, otopark aralığı, merdiven boşluğu gibi evin içerisine dahil olmayan metrekareyi de eve dahil edince ciddi sorun olabiliyor. Devletin koymuş olduğu KDV oranlarını saptarken müteahhitler her zaman için maalesef brüt alan üzerinden hesabını yapar” dedi.

“BU UYGULAMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise, “Türkiye’de birçok ev net 150 metrekarenin altında. Dolayısıyla yıllık satılan konutun yaklaşık yüzde 95’i bu skalada olduğundan dolayı burada hem alıcı hem de müteahhitin üzerine yüzde 7’lik yük binmesi söz konusu. 150 metrekarenin üzeri için avantaj olacak ama bu piyasanın yüzde 5’ine tekabül edilen bir orandır. Dolayısıyla bizi daha çok ilgilendiren yüzde 95’lik konut piyasasındaki satış rakamının maliyetidir. Dolayısıyla bizim bunu bu şartlarda kabul etmemiz mümkün değil. İnşaat sektörü zaten zorda. Bu bir teklif ama bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim bu konuda bir teklifimiz oldu. 150 metrekareye kadar KDV yüzde 8’e çıkarılsın, 150 metrekare üzerindekiler de yüzde 8’e çekilsin. Bunun yanında inşaat malzemelerindeki KDV de yüzde 8’de stabil olsun. Dolayısıyla müteahhit aldığı ve sattığını eşitleyebilsin. Başka türlü bir talebi kabul etmemiz mümkün değil” şeklinde açıklamada bulundu.



