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Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? İşte Kredi faiz oranları listesi!

17.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 17 Mart Perşembe (bugün) duyuracağı Mart ayı faiz kararı ile birlikte bankaların kredi faiz oranları güncel listesi de merak konusu oldu. Bu kapsamda İhtiyaç, taşıt ve konut da dahil birçok konu sebebiyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte Kredi faiz oranları listesi ve konuya ilişkin ayrıntılar...

Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? İşte Kredi faiz oranları listesi!

Kredi faiz oranları düştü mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kamu bankalarının kredi faizlerinde uyguladığı faiz oranlarında kasım ayında başlatılan indirim, 2022'nin ilk 2 ayında da satışlara olumlu yansıdı. Öte yandan İhtiyaç, taşıt ve konut da dahil birçok konu sebebiyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

KREDİ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylarda politika faizinde yaptığı indirimler sebebiyle kamu bankaları harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. İşte faiz oranları...

KREDİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,93

Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

Konut kredisi: 1,96

Kredi faiz oranları düştü mü?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.10

Taşıt kredisi: 1.99

Konut kredisi: 1.99

Kredi faiz oranları düştü mü?

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.93

Konut kredisi: 2.01

Kredi faiz oranları düştü mü?

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,99

Taşıt kredisi: 2,99

Konut kredisi: 2,99

Kredi faiz oranları düştü mü?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,94

Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

Konut kredisi: 1,36

Kredi faiz oranları düştü mü?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,49

Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade

Konut kredisi: 1,96

Kredi faiz oranları düştü mü?

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,24

Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM)

Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)

Kredi faiz oranları düştü mü?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,91

Taşıt kredisi: 1.59 (0 KM)

Konut kredisi: 1,29

Kredi faiz oranları düştü mü?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,71

Taşıt kredisi: 1,59

Konut kredisi: 1,20

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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