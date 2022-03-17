Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? İşte Kredi faiz oranları listesi!

Kredi faiz oranları düştü mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kamu bankalarının kredi faizlerinde uyguladığı faiz oranlarında kasım ayında başlatılan indirim, 2022'nin ilk 2 ayında da satışlara olumlu yansıdı. Öte yandan İhtiyaç, taşıt ve konut da dahil birçok konu sebebiyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kredi faiz oranları düştü mü? Ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

KREDİ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylarda politika faizinde yaptığı indirimler sebebiyle kamu bankaları harekete geçerek konut kredilerinde faizleri düşürmüştü. İşte faiz oranları...

KREDİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,93

Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

Konut kredisi: 1,96

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.10

Taşıt kredisi: 1.99

Konut kredisi: 1.99

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.93

Konut kredisi: 2.01

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,99

Taşıt kredisi: 2,99

Konut kredisi: 2,99

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,94

Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

Konut kredisi: 1,36

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,49

Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade

Konut kredisi: 1,96

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,24

Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM)

Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,91

Taşıt kredisi: 1.59 (0 KM)

Konut kredisi: 1,29

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,71

Taşıt kredisi: 1,59

Konut kredisi: 1,20

