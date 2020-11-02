KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde koronavirüs salgısının gölgesinde üniversite öğrencileri uzaktan eğitim almaya başladı. Uzaktan eğitim modeline alışmaya çalışan öğrenciler bir yandan da maddi destek alabilmek için KYK burs şartlarını araştırmaya başladı. KYK burs başvurusu son dakika gelişmelerini yakından takip edenlere müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Peki KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs sorgulama ekranı nedir? İşte detaylar...
Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak maddi yardım sağlanır. KYK bursu şartları ise, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiştir. Buna göre; ön lisans, lisans, iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan, yüksek lisans, ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren, yönetim kurulu tarafından belirlenen niteliklere göre amatör milli sporcu öğrenciler burstan yararlanabilir.
Burs alma hakkı kazanma konusunda öncelikli kabul edilen öğrenci grupları da bulunuyor. Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar yer alıyor.
KYK bursu alabilecek öğrencilerin şartlarıyla beraber, KYK bursundan yararlanamayacak olanlar da tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; KYK’dan daha öncesinde burs veya kredi almış, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim alan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve burs yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler bu haktan faydalanamaz.
KYK burs başvurularının tarihleri her yıl değişiklik gösteriyor. 2020 yılında KYK burs başvuru tarihleri belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvuruların tamamlanması gerekiyor. KYK burs başvurusu son günü ise 3 Kasım Salı saat 23.59 olarak kesinleştirildi.
KYK burs başvuruları her yıl duyurulan tarihler arasında e-Devlet aracılığıyla yapılır. KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri eklemeleri istenir.
Başvurularda eklenen bilgiler Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden teyit edilir. Başvuruların öncesinde mutlaka e-Devlet sistemine girilen okul/bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir. Bilgilerde hata olması durumunda ise öğrencilerin üniversite öğrenci işleriyle görüşerek YÖKSİS üzerinden güncelleme talep edilir. Öğretim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.
Başvurusu sırasında öğrencilerden öncelik belgelerini temin etmeleri istenilir. Öncelik belgeleri ise belirlenmiştir:
KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilir. KYK burs sonuçları ise genellikle aralık ayının içerisinde açıklanır. 2020 KYK burs sonuçları için henüz kesin bir tarih belirlenmemiştir. KYK burs sonuçları ise; KYK sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası, cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgileri eklenerek görüntülenir.
KYK bursu almaya hak kazan öğrenciler ilgili bakanlık tarafından belirlenen koşullara uygun olmadıkları takdirde ise burs kesintisi yaşanır. Buna göre;
KYK bursu kazanmaya hak kazanan öğrencilerin burs-kredi taahhüt senedini düzenlemeleri gerekir. Bu aşamada, 18 yaşından büyük öğrencilerin kendileri, 18 yaşından küçüklerin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleriyle onay vermeleri gerekir.
KYK sonuç ekranındaki T.C. Ziraat Bankası linkine tıklanır ve söz konusu şubeden alınan banka kartıyla KYK bursuna nakdi olarak ulaşılır. Her ay düzenli olaran Ziraat Bankası ATM’lerinden burs alınır. Ödemeler; TC. Kimlik Numarasının son hanesine göre son hanesi 0 olanlara her ayın 6’sında, son hanesi 2 olanlara her ayın 7’sinde, son hanesi 4 olanlara her ayın 8’inde, son hanesi 6 olanlara her ayın 9’unda, son hanesi 8 olanlara her ayın 10’unda yapılır.
KYK bursu, hak sahibi kişilerin üniversite eğitim hayatı boyunca yazları da dahil olmak üzere her ay yatırılır. Bursun kesilmesine neden olan durumların yaşanmaması halinde burs ödemeleri yapılır.
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