KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilir. KYK burs sonuçları ise genellikle aralık ayının içerisinde açıklanır. 2020 KYK burs sonuçları için henüz kesin bir tarih belirlenmemiştir. KYK burs sonuçları ise; KYK sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası, cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgileri eklenerek görüntülenir.

KYK sonuç ekranındaki T.C. Ziraat Bankası linkine tıklanır ve söz konusu şubeden alınan banka kartıyla KYK bursuna nakdi olarak ulaşılır. Her ay düzenli olaran Ziraat Bankası ATM’lerinden burs alınır. Ödemeler; TC. Kimlik Numarasının son hanesine göre son hanesi 0 olanlara her ayın 6’sında, son hanesi 2 olanlara her ayın 7’sinde, son hanesi 4 olanlara her ayın 8’inde, son hanesi 6 olanlara her ayın 9’unda, son hanesi 8 olanlara her ayın 10’unda yapılır.

KYK BURSU NE KADAR SÜRE BOYUNCA ÖDENİR?

KYK bursu, hak sahibi kişilerin üniversite eğitim hayatı boyunca yazları da dahil olmak üzere her ay yatırılır. Bursun kesilmesine neden olan durumların yaşanmaması halinde burs ödemeleri yapılır.