KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı!

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde koronavirüs salgısının gölgesinde üniversite öğrencileri uzaktan eğitim almaya başladı. Uzaktan eğitim modeline alışmaya çalışan öğrenciler bir yandan da maddi destek alabilmek için KYK burs şartlarını araştırmaya başladı. KYK burs başvurusu son dakika gelişmelerini yakından takip edenlere müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Peki KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs sorgulama ekranı nedir? İşte detaylar... KYK BURSU NEDİR? KİMLER KYK BURSU ALABİLİR? Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak maddi yardım sağlanır. KYK bursu şartları ise, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiştir. Buna göre; ön lisans, lisans, iki yıllık okullardan mezun olup dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan, yüksek lisans, ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren, yönetim kurulu tarafından belirlenen niteliklere göre amatör milli sporcu öğrenciler burstan yararlanabilir.

Burs alma hakkı kazanma konusunda öncelikli kabul edilen öğrenci grupları da bulunuyor. Öncelikli kabul edilen öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar yer alıyor. KYK bursu alabilecek öğrencilerin şartlarıyla beraber, KYK bursundan yararlanamayacak olanlar da tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; KYK’dan daha öncesinde burs veya kredi almış, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim alan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve burs yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler bu haktan faydalanamaz.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? KYK burs başvurularının tarihleri her yıl değişiklik gösteriyor. 2020 yılında KYK burs başvuru tarihleri belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvuruların tamamlanması gerekiyor. KYK burs başvurusu son günü ise 3 Kasım Salı saat 23.59 olarak kesinleştirildi. KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs başvuruları her yıl duyurulan tarihler arasında e-Devlet aracılığıyla yapılır. KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri eklemeleri istenir. Başvurularda eklenen bilgiler Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden teyit edilir. Başvuruların öncesinde mutlaka e-Devlet sistemine girilen okul/bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir. Bilgilerde hata olması durumunda ise öğrencilerin üniversite öğrenci işleriyle görüşerek YÖKSİS üzerinden güncelleme talep edilir. Öğretim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurusu sırasında öğrencilerden öncelik belgelerini temin etmeleri istenilir. Öncelik belgeleri ise belirlenmiştir: Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.) KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANIR? KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurularla ilgili bilgiler teyit edilir. KYK burs sonuçları ise genellikle aralık ayının içerisinde açıklanır. 2020 KYK burs sonuçları için henüz kesin bir tarih belirlenmemiştir. KYK burs sonuçları ise; KYK sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası, cilt no, aile sıra no ve sıra no bilgileri eklenerek görüntülenir. KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? KYK bursu almaya hak kazan öğrenciler ilgili bakanlık tarafından belirlenen koşullara uygun olmadıkları takdirde ise burs kesintisi yaşanır. Buna göre; KYK bursu kesintisi öğrencinin başarısız olması,

Ekim ayı itibariyle YÖKSİS kayıtlarında yıl sonu not ortalamasının 2.00 ve üzeri olmaması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

azgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinden öğrencilerin bursu kesilir. KYK BURSU NE ZAMAN YATAR? KYK bursu kazanmaya hak kazanan öğrencilerin burs-kredi taahhüt senedini düzenlemeleri gerekir. Bu aşamada, 18 yaşından büyük öğrencilerin kendileri, 18 yaşından küçüklerin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleriyle onay vermeleri gerekir.