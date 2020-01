MICE profesyonelleri İstanbul’da buluştu

22-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri bir araya geldi. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’a 3 gün boyunca toplam 41 ülkeden, 230 uluslararası satın alıcı ile 15 bin 156 MICE profesyoneli ziyaretçi katıldı.

ACE of M.I.C.E. fuarı, Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB Ana Stratejik partnerliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı, TUROB ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştirildi.

Fuar açılış konuşmalarıyla kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, geçen yıl turizm sektöründe rekor kırılarak, 51 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını ve 34 milyar dolar turizm gelirine ulaşma başarısı gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı da faaliyete geçirip, Türkiye’nin turizm sektöründeki ilk pazarlama örgütünü de kurmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Özgül Özkan Yavuz, 2020 yılına ait hedefleri ise 58 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri olarak belirlediklerini ifade edip, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından stratejik sektör olarak belirlenen turizm sektörümüzü daha da ileriye taşımak ve bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz, 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine doğru koşuyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise, İstanbul’un inanç turizminden sağlığa, kongre-fuar turizminden tarihi ve kültürel turizmden gastronomi turizmine kadar geniş bir yelpazede en çok turist alan ilk 10 şehir arasında bulunduğunu belirtti. ACE of M.I.C.E. fuarının, MICE endüstrisinin güçlenmesi ve muhtemel sorunlarının çözüme kavuşturulmasına da zemin hazırladığını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, İstanbul’un öne çıkan birçok özelliği ile dünya harikası ve kadim bir şehir olduğunu ifade etti. Geçmişte ülkemiz ve turizm sektöründe yaşanan birtakım talihsiz olaylardan sonra organizasyonların ciddi anlamda gerilediğini ancak 2018 yılında geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış olduğunu belirtti. 2020’yi daha olumlu gördüğünü, bu sebeple başarıya ulaşmak adına İstanbul’un pazarlanması ile ilgili stratejilere daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise “Türkiye’ye gerçekleşen turizm hareketlerinin yaklaşık 40 sektöre yaptığı katkı ve nitelikli katılımcıları sebebiyle kongre destinasyonu olmanın, şehirlerimiz ve Türkiye için tanıtım, marka olma ve imajını daha fazla güçlendirme adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi. Ayrıca filoların büyüklüğü ile dünyadaki hava yolu sıralamasında ilk 10’da yer aldıklarının altını çizerek “126 ülkede 318 farklı noktayla dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Aynı zamanda da en genç filoya sahibiz. Yeni hatlarımıza ve planlarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti bu sene devreye alınacaktır. Bu büyüme bizi yeni hat açılışlarımızın yanı sıra var olan uçuşlarımızın da frekanslarını artırma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca isim ve ana sponsorluğunu yaptığımız ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines’ın sektöre katkısının farkındayız ve desteğimiz büyüyerek devam edecektir” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında altıncı sıraya yükselmiş olsa da bu başarıyı turizm gelirlerindeki artışla taçlandırmak konusunda henüz başarılı olamadığını, turizm gelirlerini yükseltmek için kongre turizmi gibi yüksek gelir getiren turizm segmentlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık bölümünde iş ve toplantı amaçlı Türkiye’ye gelen kişi sayısının 1,4 Milyon rakamlarına ulaştığını belirten Bağlıkaya, “2020 itibarıyla kongre turizminin yeniden ivme kazanacağına inanıyorum. İstanbul başta olmak üzere önemli kongre destinasyonlarımız büyük kongreleri takvimlerine eklemeye başladılar." dedi. Ayrıca “Ana stratejik partlerliğini yapmaktan gurur duyduğumuz ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines’ı oldukça önemsiyor ve desteğimizin uzun yıllar devam edeceğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı Yalazan "Geçtiğimiz yıl bir çok etkinlik yaptık, başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte sadece 5 kongre yapabildik. İstanbul’a dev kongrelerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sektörün tüm paydaşlarını birlik olmaya davet ediyorum. Hepimiz üstümüze düşeni yaparsak, çıktıları İstanbul için çok büyük bir artı olacaktır." dedi.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman ise, "MICE sektörünün, şehirlerin gelişmesine sağladığı katkı turizm alanında ilk sırada gelmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek MICE fuarı olan ve 7.sini düzenlediğimiz ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines ile Türkiye ve global MICE Endüstrisini bir araya getirerek nitelikli turizme ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz, ülkemizi MICE Destinasyonu olarak tanımlıyoruz, konferans programlarımızla çözüm üretiyor ve sektörümüzü yeniliklerle buluşturuyoruz. 2023’te 65 milyar dolarlık hedef gelire ulaşmada MICE sektörü büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

İstanbul’un dünya MICE sektörü lideri olması için yapılması gerekenler, İstanbul MICE Zirvesi’nde gündeme taşındı. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirveye protokol, önemli incentive firmaları, pco’lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri 5 ayrı oturumda konuyu derinlemesine masaya yatırdı. Bununla birlikte, Istanbul CVB Genel Müdürü Cemil Hakan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Londra CVB Direktörü Tracy Halliwell, Cenevre CVB Direktörü Didier Allaz ve Prag CVB Yönetici Direktörü Roman Muska da yer aldı ve bu alandaki başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştılar.

Vestel Production Talks Konferansı dünyada bir ilke ev sahipliği yaptı ve dinlecilerinden tam not almayı başardı. Bu kapsamda Oscar Ödülleri Sanat Yönetmenliğini yapan Matt Steinbrenner, 2000 yılından bu yana Eurovision’un Prodüksiyon Direktörü Ola Melzig, Rio Olimpiyatları ile EXPO’nun açılış şovunu üstlenen Adriano Martello, Eurovision’un Prodüksiyon direktörü Ola Melzig, Cirque du Soleil şovları Artistik Direktörü Krista Monson ve Metallica, U2, Justin Timberlake konserlerinin fotoğrafçısı Ralph Larmann tecrübelerini aktardı. Dünya çapındaki etkinliklerin prodüksiyon oluşturucuların konuşmacı olarak yer aldığı Vestel Production Talks salonu 2 gün boyunca dinleyiciler tarafından yoğun olarak takip edildi.

Fuarın ikinci gününde yine tüm ağırlanan satın alıcıların ve katılımcı firmaların bir araya getirildiği ACE of MICE B2B Speed Network etkinliği gerçekleştirildi. 1,5 saat süren etkinlikte fuar katılımcıları yurtdışından gelen tüm satın alıcı firmalar ile görüşme fırsatı yakaladı.

Fuarın ilk günü yurt dışından ağırlanan satın alıcılar, medyalar ve konuşmacılar müzik ve eşsiz İstanbul manzarasıyla keyifli anlar yaşadı. Ardından gerçekleşen fuarın eğlence gecesi Primeclass AMEzing Parti eğlenceyi doruklara çıkardı. Fuarın başladığı günün akşamında, ulusal ve uluslararası hosted buyerlar, katılımcı firmalar, konuşmacılar, uluslararası MICE dernek başkanlarının davetli olduğu partide, video mapping şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde katılanlara unutulmaz bir gece yaşatıldı.