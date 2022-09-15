Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Aylık 3 bin 336 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Evde bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla destek ödemesi yapılıyor. Destek başvuruları e-devlet üzerinden tamamlanıyor. Peki, başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

BAKAN YANIK DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL'den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, “Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor” ifadelerini kullandı.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor.ız tarafından karşılanmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN MÜRACAAT NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar. Gerekli belgeler: