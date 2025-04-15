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Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı
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Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Acil nakit ihtiyacınızı çözmek için masrafsız, hızlı bir yol mu arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Akbank, mobil uygulama üzerinden ilk kez banka müşterisi olacaklara özel %0 faizli ve taksitli 60.000 TL nakit fırsatı sunuyor. Kampanyaya başvuru süreci de oldukça kolay. Daha fazla bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nakite sıkıştığımız anlarda, daha sonra ödemesi de bizi yormayacak o doğru kaynağı bulmak gerekir. Akıllı finansal kararlar, bu küçük adımlarda gizlidir. Tamamen faizsiz, üstelik geri ödemesi de kolay bir fırsat kapınıza geldiğinde geri çevirmek olmaz. İşte Akbank’ın ilk kez müşterisi olacaklara özel sunduğu %0 faizli 35.000TL’ye varan kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan taksitli avans teklifleriyle toplamda %0 faizli 60.000TL’ye varan nakit kampanyası, tam da bu fırsat kapısını aralayan türden. Üstelik ne uzun evrak işleri, ne de uzun bekleme süre var, işlemler son derece basit ve internet üzerinden kolayca yapılıyor. Faizsiz ve vadeli 60.000 TL hakkındaki tüm detaylar içeriğimizde...

Faizsiz ve taksitli 60.000 TL nasıl alınır? Kampanyadan nasıl yararlanılır?

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Faizsiz ve taksitli 60.000 TL almak için yapmanız gereken ilk şey buraya tıklayarak Akbank Mobil'i indirmek. Akbank Mobil'i indirme bağlantısının SMS ile cebinize gelmesi için telefon numaranızı ve güvenlik kodunu yazabilir ya da QR kodu okutarak Akbank Mobil'i kolayca indirebilirsiniz. Bu adımlardan sonra kimlik bilgileriniz ve telefonunuza gelen onay şifresiyle birlikte uzaktan müşteri olma sürecinizi tamamlamalısınız. Akbank Mobil'den 'Akbanklı Olmak İstiyorum' adımlarını takip ederek 08.00 - 01.00 saatleri arasında şubeye gitmeden dakikalar içinde müşteri olabilirsiniz.

  • Kampanya, ilk kez mobilden Akbank müşterisi olan bireyler içindir.
  • Mobil uygulamayı indirerek Akbanklı olanlar ilk kez Akbank müşterisi oldukları tarihten itibaren 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvuru yapabiliyor.
  • Kredi başvurusunda bulunabilmeniz için hayat sigortalı seçeneğinin tercih edilmesi gerekiyor. Aksi halde kampanya kapsamında sunulan %0 faiz avantajı geçerli olmuyor.
  • Kredi başvurunuz, Akbank’ın kredi politikaları ve risk analizine uygun bulunursa, kredi tutarı hesabınıza aktarılıyor. Tüm bu süreçler dijital olarak yürütülüyor; şubeye gitmenize gerek kalmadan sadece cep telefonunuzla tamamlayabiliyorsunuz.
  • Kurye ile başvuru yapan müşterilerin belgelerin bankaya ulaşması gerekiyor. Belgeler ulaştığında mobil uygulamadan giriş yaparak kredi başvurusunda bulunulabiliyor.
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Kampanyadan kimler yararlanabilir?

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Bu özel kampanya, yalnızca daha önce Akbank ile hiçbir banka ürünü ilişkisi olmayan ve mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olma sürecini ilk kez tamamlayan bireyleri kapsıyor. Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanabiliyor.

İşte tüm kampanya koşulları

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  • Kampanyadan Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

  • Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan hayat sigortalı kredi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

  • Akbanklı Olma süreciniz, “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklamanız, sonrasında kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve telefonunuza gelen cep şifreyi başarılı girmeniz itibarıyla kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanacaktır.

  • Akbanklı Olma sürecinde kişisel bilgilerin doldurulması ve telefona gelen cep şifrenin başarılı girilmesi ardından hata alan müşterilerimiz de süreci Şube’den tamamlayarak kampanyadan faydalanabilir.

  • Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri oldukları tarih itibarıyla başlayarak, maksimum 15 gün içerisinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak ve ilk defa mobilden Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 27 Nisan’a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
    Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek müşterinin talebi banka kredi politikalarına istinaden olumlu bulunursa karşılanacaktır.

  • Başvuruların Akbank tarafından olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Şube’lerimiz aracılığı ile kullanılabilir.

  • Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 60.000 TL'dir.

  • Kampanyadan yalnızca gerçek kişi müşteriler faydalanacak olup kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici / ihtiyaç kredisidir.

  • Mobilden Akbanklı olan müşterilerimiz avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.
    Sigortalı kredilerde müşterinin yaşı ile kredi vadesinin toplamı 65'i aşamaz.

  • Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarımızdan yararlanan müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamaz.

  • Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

  • Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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