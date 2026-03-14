SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! Bir dönem kapandı

Yargıtay kanser ile mücadelede büyük önem taşıyan akıllı ilaçların karşılanması ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. 10. Hukuk Dairesi, sadece doktor raporuyla ilaç bedelinin ödenmesine dur diyerek ilacın iyileşmeye katkısının raporlanması gerektiğini belirtti. Söz konusu karar ile ilgili SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş’tan değerlendirme geldi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Akıllı ilaçların SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. İlacın parasını ödeyip rapor ile mahkemeye başvurup paramı geri alırım döneminin bittiğine işaret olan kararın detayları ise merak konusu oldu.

KANITLANMASI GEREKECEK

Yargıtay’ın 10. Hukuk Dairesi, doktor raporu ile ilaç bedelinin ödenmemesi gerektiğini ifade ederek iyileşme sürecine etkin bir katkının sunup sunmadığının bilimsel olarak kanıtlanması gerektiğini vurguladı.
YARGITAY KARARI BOZDU

Türkiye Gazetesi’nde durumu anlatan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, bir kanser hastasının ödeme listesinde yer almayan ‘akıllı alıcın’ devlet tarafından karşılanması için dava açtığını kaydetti. İlk derece mahkemesi ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi. İstinaf mahkemesine giden dosyadan yine aynı sonuç çıktı. Son sözü söyleyen Yargıtay, dosyada eksik inceleme olduğunu belirterek kararı bozdu.
Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yaparak, sınırlama olmadan her ilaç bedelinin ödenmesinin finansal sürdürülebilirliği ortada kaldıracağını belirtti. Mahkemelerin bir ilacın geri ödenebilir konumda olması için Yargıtay, şu cümleleri sıraladı:

  • Faz Çalışmaları Tamamlanmalı
  • Kişiye Özel Uygunluk
  • Geçici Değil, Sürekli Fayda: İlacın sadece hayat kalitesini geçici artırması yetmez; hastanın durumunu "sürekli olarak" iyileştireceğine dair tıbbi onkoloji uzmanlarından oluşan heyet raporu alınmalı.
  • Asgari Tedavi Yetersiz Kalmalı: SGK’nın hâlihazırda ödediği mevcut ilaçların hastanın tedavisinde yetersiz kaldığı ispatlanmalı.

Kararın anlamı ile ilgili Karakaş, şu cümleleri kullandı:

“Bu emsal karar ile tedavi hakkı güvence altında olsa da artık ‘her yeni ilaç her hastaya ödenir’ dönemi kapandı. Sigortalıların dava açmadan önce ilacın kendi genetik yapılarına uygunluğunu tıbbi olarak belgelemeleri gerekecek.

Diğer bir önemi ise sınırlı olan kamu kaynaklarının etkin kullanımı korundu. Bilimsel temeli zayıf veya deneme aşamasındaki ilaçlar için SGK kasasından kontrolsüz harcama yapılmasının önüne geçildi”

