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Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Uzun yıllar süre yorucu ve yoğun iş temposunun en güzel meyvesi emekliliktir. Emeklilik zamanını iple çeken milyonlarca vatandaş için çalışmak tek başına yeterli olmaz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler ile sigorta başlangıç tarihi oldukça belirleyici bir unsur olmuştur.

Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!

Vatandaşların emekli olabilmek için yaş, sigortalılık süresi, sigorta prim ödemeleri, cinsiyet ve sigorta başlangıç tarihi koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Özellikle yasal düzenlemeler ile getirilen kademeli yaş şartı ve sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanını olumlu ya da olumsuz yönde direkt olarak etkiler. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanlar için 3600 günden erken emekliliğe izin verilmiştir. Peki 3600 günden erken emeklilik şartları nelerdir? 3600 günden erken emekli olabilmenin yolu nedir? 3600 günden ne zaman emekli olunabilir? İşte erken emekliliğe dair merak edilen tüm detaylar…

1999 Tarihi ve Öncesinde SGK Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanların erken emekli olabilmesi için 3600 prim günü şartı etkili olur. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1978 ve öncesinde olan erkek çalışanlar ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1981 ve öncesinde olan kadın çalışanlar 3600 günden emekli olabilirler. Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulları yerine getirilmelidir. Hizmet süresi ve prim ödemesini tamamlayan vatandaşların yaş şartı dikkate alınır.

  • 3600 günden erken emekli olabilmek için kişilerin sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olmalıdır. Staj başlangıcı ise sigorta başlangıç tarihi olarak değerlendirilmez.
  • Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri sigortalılık statüsüne göre kişinin adına yatırılmalıdır. 4B sigortalılık statüsünde olanların ise SGK’ya prim borcu bulunmamalıdır.
  • 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim şartını tamamlayan kadınlar 50; erkekler 55 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 tarihinden sonrasında ise 3600 günden emekli olabilmek için kademeli yaş sistemi devreye sokulur.

Ne Zaman Emekli Olunabilir?

İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü 24 Mayıs 2002 tarihinden sonra tamamlayanlar için yaş şartlar belirlenmiştir.

  • 24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar 52 yaşında; erkekler 56 yaşında
  • 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar 54 yaşında; erkekler 57 yaşında
  • 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar 56 yaşında; erkekler 58 yaşında
  • 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar 58 yaşında; erkekler 59 yaşında
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra emeklilik şartlarını yerine getiren erkekler 60 yaşında, kadınlar 58 yaşında maaşlarına kavuşabilirler.

3600 Günden Erken Emeklilikle Ne Kadar Emekli Maaşı Alınabilir?

Emeklilik maaşının miktarı prim ödemelerine, sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik şartlarının tamamlandığı zaman dilimine bağlı olarak değişiklik gösterir. 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olup 3600 günden emekli olmayı hak edenlerin 1600 TL emekli maaşı aldığını söylemek mümkündür.

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