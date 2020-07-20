Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!

Vatandaşların emekli olabilmek için yaş, sigortalılık süresi, sigorta prim ödemeleri, cinsiyet ve sigorta başlangıç tarihi koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Özellikle yasal düzenlemeler ile getirilen kademeli yaş şartı ve sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanını olumlu ya da olumsuz yönde direkt olarak etkiler. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanlar için 3600 günden erken emekliliğe izin verilmiştir. Peki 3600 günden erken emeklilik şartları nelerdir? 3600 günden erken emekli olabilmenin yolu nedir? 3600 günden ne zaman emekli olunabilir? İşte erken emekliliğe dair merak edilen tüm detaylar…

1999 Tarihi ve Öncesinde SGK Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanların erken emekli olabilmesi için 3600 prim günü şartı etkili olur. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1978 ve öncesinde olan erkek çalışanlar ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1981 ve öncesinde olan kadın çalışanlar 3600 günden emekli olabilirler. Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulları yerine getirilmelidir. Hizmet süresi ve prim ödemesini tamamlayan vatandaşların yaş şartı dikkate alınır.