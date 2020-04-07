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ÖTV'siz araç alımı (Engelli) şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmaları ve dezavantajlı durumlarının giderilmesi için bazı sosyal haklar güvence altına alınmıştır. Bu hakların en önemlilerinden biri de ÖTV'siz araç alma imkanıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal haklar kapsamında yüzde 40-90 oranında engelli vatandaşlar sıfır araç alımlarında ÖTV ve KDV indiriminden yararlanabilirler.

ÖTV'siz araç alımı (Engelli) şartları

Engelli vatandaşların hayatlarını normal şartlarda devam ettirmeleri için birçok alanda önemli yasal haklar tanınmıştır. Engelli yüzdesi yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından rapor ile belirlenen vatandaşlar özellikle sıfır araç alımlarında indirim haklarını kullanabilirler. ÖTV indiriminin oranı sağlık kurulu tarafından verilen raporda yer alan engellilik oranına göre yapılır.

Engelli araç indirimi kapsamında yüksek ÖTV'den muaf tutulan bireylerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. ÖTV Kanunu kapsamında belirlenen maddelere göre engelli vatandaşlara sıfır araç alımı konusunda büyük avantajlardan faydalanabiliyorlar. Peki ÖTV indirimi nedir? Nasıl alınır? ÖTV'siz araç alma şartları nelerdir? İşte, engelli vatandaşlara sıfır araç alımında sunulan ÖTV indirimine dair detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

  • ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olmak isteyen engelli kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
  • 1.6 motorun altında sıfır araç alınması şarttır.
  • Tam teşekkülü sağlık kurulu tarafından kişinin engel durumun tespit edilmesi ve raporlandırılması lazım.
  • Engel raporları genellikle süresiz ve süreli olmak üzere 2 şekilde verilir. Süresi biten raporların güncellenmesi gerekir.
  • ÖTV indiriminden yararlanarak satın alınan sıfır aracın 5 yıl boyunca başka birine satılmaması gereklidir.
  • Yüzde 40 ve 89 arasında engeli bulunan vatandaşlar H sürücü belgesine sahip olmalıdır. Engelli aracı bu kişinin üzerine kayıt ettirilmeli ve engel durumuna göre yeniden dizayn edilmelidir. Özel olarak satın alınan ve dizayn edilen araçları engelli kişi dışında birisinin sürmesi mümkün değildir.
  • Engel durumu yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların herhangi bir sürücü belgesine sahip olmasına gerek kalmaz. Bu kişiler için genellikle vasi tayin edilir ve bu kişinin mutlaka ehliyetinin olması gerekir. Aynı zamanda trafik tescil işlemlerinde vasinin adına kayıt yapılır.

ÖTV İNDİRİMİ HANGİ TÜR ARAÇ ALIMLARINDA GEÇERLİDİR?

ÖTV Kanunu kapsamında indirime tabi olabilecek araçlar belirlenmiştir. Vatandaşların belirtilen şartlara uygun olması halinde ÖTV indiriminden yararlanarak yeni araçlarına kavuşabilmesinin önü açılmıştır.

  • Araçların mutlaka sıfır kilometre olması şarttır. İkinci el araç alımlarında ÖTV indirimi söz konusu olmaz.
  • 1.6 altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV gibi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan araçlar indirim kapsamında değerlendirilir.
  • Eşya taşımak için dizayn edilen 2.8 altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet ve pick-up gibi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.04 tarife pozisyonunda yer alan araçlar indirim kapsamında yer alır.
  • Motosikletler ve Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.11 tarife pozisyonunda yer alan araçlar ÖTV'den muaf tutulur.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA HANGİ BELGELER GEREKİR?

Sağlık Kurulu tarafından onaylanan engel oranının ve engelli kişinin araç kullanmasının uygun olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir rapor alınmalıdır. Bu rapor ışığında;

Engelli vatandaşların kendisi tarafından araç kullanımı gerçekleşecek ise H sınıfı sürücü belgesi,
Engelli araç alımı ile alınacak aracı engelli vatandaşların kullanmaması durumda ise aracı kullanacak kişiye ait B sınıfı sürücü belgesi gereklidir.

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