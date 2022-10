Sadece 10 gün kaldı! Fiyatı çok konuşulan TOGG Twitter’dan duyurdu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Merakla beklenen yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başlarken TOGG'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere” denildi.

TOGG tarafından yapılan paylaşımda, “Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana HeyeCanlı 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2,5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz. 29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere” denildi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un fiyatına ilişkin tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanı Mustafa Varank’tan duruma son noktayı koyacak türden bir açıklama gelmişti.

Bakan Varank, “Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.