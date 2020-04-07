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Sigortam başlamış mı? Aktif mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ülkemizde sigortasız çalışan işçilerin sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Çoğu vatandaş ise işe başlandığı andan itibaren anında sigortanın aktifleştiğini düşünür. Bu nedenle sigortalarını kontrol etme ihtiyacını hissetmezler. Fırsatçıların hızla arttığı günümüzde artık çalışanlar "sigortam başlamış mı, aktif mi" sorularına cevap bulmak için hemen araştırma yapıyorlar.

Sigortam başlamış mı? Aktif mi?

Sigortasız işçi çalıştırma problemi vatandaşların haklarının en çok sömürüldüğü alanlardan bir tanesi. Sigortasız işçi soruna çözüm bulmak için devlet ihbar hakkını saklı tutarak işverenlere büyük cezalar uygular. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan vatandaşlar kendi sigorta durumlarına dair sorgulama yapabilirler . Sorgulama işlemleri sayesinde vatandaşların mağduriyeti önlenirken sigortasız işçi çalıştırmanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kişiler sigorta sorgulamalarını yaparak primlerinin düzenli olarak ödendiğinden emin olabilirler. Peki, sigorta sorgulama yöntemleri nelerdir? Sigortanın aktif olup olmadığı nasıl öğrenilebilir? İşte, sigorta sorgulama yöntemlerine dair merak edilen tüm ayrıntılar...

SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Her çalışan kendisini güvence altına alarak sigortasına dair bilgileri kontrol etmek ister. Düzenli prim ödemesi yapılması çalışanların emeklilik zamanını doğrudan etkileyen bir kriter olduğu için oldukça önemlidir. İşverenlerin kendi kafasına göre belirledikleri deneme süreleri nedeniyle prim ödemesi yapmaması yasal bir uygulama değildir. Vatandaşların sigortalarını kontrol ederek eksik prim günleri hakkında şikayette bulunma hakkı saklıdır.

Sigorta bilgilerinin sorgulanması için önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesi kullanılıyordu. Ancak yapılan güncelleme ile birlikte sorgulamalar artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile entegre olarak hizmet veren e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun ALO 170 hattını arayarak da çalışanlar sigorta bilgilerini öğrenebilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden vatandaşlar sigorta kollarına bağlı olarak sorgulama işlemlerini tamamlayabilirler.

  • Açılan sayfa üzerinden ilk adımda güvenlik adımlarını geçmeniz beklenir. Güvenlik adımlarına ulaşabilmek için "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın.
  • Karşınıza kimlik doğrulama sistemi çıkar. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini ilgili boşluklara yazarak "sisteme giriş yap" yazısına tıklayın.
  • Ekranda gözüken hizmet dökümü üzerinde kişisel bilgilerin yanında; sigorta başlangıç tarihi, çalışılan iş yerine ait bilgiler, sigorta prim ödemelerinin süresi, yıllık kazanç toplamı ve prim ödemeleri ile işten ayrılma tarihlerine ilişkin veriler yer almaktadır.

ALO 170 ARACILIĞIYLA SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ALO 170 çağrı hattı ücretli bir hizmettir. Uygun arama paketi olmayan vatandaşların bu hizmeti kullanarak sigorta durumunu öğrenmesi için yaklaşık 3.5 TL ücret ödemesi gereklidir.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi olan 170'i arayın.
  • Ardından operatörün yönlendirmelerini takip ederek "Sigortalılık hizmet süresi" hakkında bilgi almak için 2'yi tuşlayın.
  • Çağrı merkezi görevlisinin yönelttiği sorulara doğru ve eksiksiz bir şekilde cevap vererek sigorta bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

SİGORTASI DÜZGÜN ÖDENMEYEN VATANDAŞLAR NE YAPABİLİRLER?

Sigortasız olarak çalıştırdığını fark eden vatandaşlar iş yerinin bağlı olduğu il veya ilçelerdeki Sigorta Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurularını iletebilirler. Aynı zamanda sigortalılık halinin 5 yıl daha devam etmesi durumunda yetkili mahkemeye müracaat etme hakkı bulunmaktadır.

Sigortasız işçi çalıştıran işverenler ALO 170 hattı üzerinden ve ALO 170 web sitesinden şikayet edilebilirler. Yapılan ihbarda şikayet eden kişinin ismi saklanır ve hiçbir şekilde karşı taraf ile paylaşılmaz. İhbar sırasında iş yerinin unvanı, açık adres ve sigortasız çalıştırılan kişilerin ismi verilmelidir.

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