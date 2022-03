Son dakika: Asgari ücrete ikinci zamda yeni gelişme! Tüm çalışanları heyecanlandıran sözler

Son dakika haberi: Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin yeniden artacağına dair haberler gündeme gelmesiyle birlikte peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. İlk sinyali ocak ayı ortasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz” açıklamasıyla vermişti.Gelen peş peşe açıklamaların ardından milyonlarca çalışan 'Asgari ücret kaç TL olacak?' sorusuna şimdiden yanıt aramaya başaldı.

Asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Geçtiğimiz hafta ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Adeta ezberbozduk. CHP, işçinin emeğini alınterini bilmez ki. Maliyet artışları nedeniyle gerekirse hükümetimiz Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Önümüzdeki aylarda asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılabilir. Milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu yapmaya hazırız. Bu CHP'nin aklına gelmez biz yaparız. Zamanı geldiğinde illa Ocak ayı demeden harekete geçeriz.' diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DEĞERLENDİRİLİR'

Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de asgari ücrete bir daha bakılması gerektiğini vurgulayarak “Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim” demişti.

"BU KONU BİZİM HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Her zaman çalışanların ve emeklilerin şartlarının iyileştirilmesinin gündemde olduğunu dile getiren Çelik konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz."

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Son olarak Dünya Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, olağanüstü şartlar oluşursa ‘asgari ücrete zam durumunun’ değerlendirileceğini söyledi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret tekrar gözden geçirilecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.