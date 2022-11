Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!

Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı, Antep vardı. Sordum; şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, dediler ki 'Şu an itibarıyla 60 bin. Gelişler devam ediyor' dediler.