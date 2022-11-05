Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın açılış töreninde duyurdu: Ücretsiz olacak!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerine tepki gösteren Erdoğan, "Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere; İngiltere olmadı, Almanya. Sanırsınız ki ülkenin, milletin hayrına iş yapacak" ifadelerini kullandı. Gaziray'dan "tarihi bir yatırım" sözleriyle bahseden Erdoğan, yılbaşına dek ücretsiz olacağını açıkladı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı, Antep vardı. Sordum; şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, dediler ki 'Şu an itibarıyla 60 bin. Gelişler devam ediyor' dediler.
Hesap yapanlar var, boş durmuyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir.
Aklı başında kim devletini uyuşturucu illetiyle aynı cümlede zikreder? Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür? CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış yahu. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar, bunlar siyaset değil, proje ürünüdür.
Geçtiğimiz günlerde adını koyduğumuz programın içini milletimizle birlikte dolduracağız.
İlk Evim kampanyamız kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İlk İş Yerim projemiz kapsamında da 500 iş yeri inşa edeceğiz. İlk Evim Arsa kapsamında ise 45 bin konut amaçlı arsayı hizmete sunacağız.
Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Onu bile doğru dürüst beceremediler. OSB Başkanımız Cengiz beyden rica ediyorum; kendisi yardımcı olsun. Bu yeni eserleri bulmakta zorluk çekebilirler. Gerçi 6. Organize faaliyete geçip de fabrika sayısı 2 bine dayanınca bunların işleri iyice zorlaşacak. Artık o kadarına da katlanacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, açılışı yapılan Gaziray'ın yılbaşına dek ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.