FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu

26.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor. Türkiye'nin 2023 yılı ekonomi haritasının netleşeceği toplantıda enflasyona ilişkin tahminler de yer aldı. Buna göre enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı: Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk ‘Enflasyon Raporu’ sunumunu gerçekleştiriyor. TCMB, geçen yılın son raporunda 2023 yılı sonunda enflasyonu yüzde 22,3, 2024 yılı sonunda ise yüzde 8,8 olarak tahmin etmişti. Kavcıoğlu, enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Buna göre veri, bir önceki enflasyon raporunda açıklandığı gibi beklentilere paralel olarak bildirildi.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satışbaşları şu şekilde:

  • Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz.

  • 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir. Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

CARİ AÇIK

  • 2022 yılında turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir.

ENFLASYON

  • Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz. Aylık enflasyon tarihi ortalamalara yakınsıyor.

PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI

  • Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir. 2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır. İhracat kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı. 2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır.

PETROL VE GIDA FİYATLARI TAHMİNİ

  • TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 80,8 dolar (Önceki 79,3 dolar)
  • TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 77,3 dolar
  • TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11,5
    TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %2,3

ENFLASYON TAHMİNİ

  • Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3)
  • Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)
  • Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %17,8-26,9 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

  • 2025 yılı için ise enflasyon tahmini yüzde 5 oldu.

  • Kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen liralaşma hedefimizin başarıya ulaşması için güçlü ve kararlı adımlar atıyoruz. Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devam için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir gelişimi öngören Türkiye Ekonomik Modeli uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur. Liralaşma Stratejisi kapsamında, politika faiziyle birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin araçlar bütüncül bir anlayışla en etkin şekilde kullanılmıştır.

  • Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırım destekleyici, cari fazla kapasitesini artırımı politikalar uygulanmıştır. Hedefli kredi anlayışı çerçevesinde TL kredilerde, firma ve özellikle KOBİ'ler lehine giderek artan bir kredi hacmi oluşması sağlanmıştır. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde hanehalkı, firma ve bankacılık kesiminin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirasının payının artırılması ve finansal sistemin Türk lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşması desteklenmektedir. Enflasyonun, tahminler doğrultusunda 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedefi gerçekleştirilecektir.

  • 2023 yılında, temel amaç olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak tüm araçlar en etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla hedefli kredi uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir. Liralaşma Stratejisi, Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilecektir. Maliyet şoklarının tamamen yansıtıldığı, döviz kurlarında öngörülebilirliğin arttığı, şirketlerin karlılık performanslarının geliştiği ve finansman maliyeti açısından da desteklendiği bir ortamda yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

  • (Dijital para) İlk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreği sonu gibi denemeyi düşünüyoruz, sonrası test adımının ne kadar süreceği başarısına göre belirlenecek.

  • Enerji fiyatları aşağı geldi, henüz ruble ile enerji ödememiz yok. 2022 yılında ithal ettiğimiz tüm enerjinin ödemesini yaptık.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müjdeli haber: 8.500 TL'ye vatan destek ödemesi!Müjdeli haber: 8.500 TL'ye vatan destek ödemesi!
Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldıMeclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı
'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon dolar

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.