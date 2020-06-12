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Tarım Bakanlığı hileli gıdalar için yeni liste açıkladı: İşte hileli ürünler

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Tavuk eti, dana köfte, pişmiş et tantuni gibi gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi. Yoğurtlarda jelatin, bitkisel yağ bulundu. Peynirlerde nişasta, süt yağı harici yağa rastlandı. Listede Alkollü alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharatlar, çaylar, bitkisel yağlar, çikolata kakao ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalar yer alıyor. Baharatlarda, çaylarda boya tespit edildi. Sızma zeytinyağlarda tohum yağları ve trans yağ asitleri bulundu. Çikolata ürünlerinde cinsel uyarıcı madde sildenafile rastlandı.

Bakanlığı açıklamasında, “Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir” denildi.

İşte o ürünler ve markalar

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