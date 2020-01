TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Doğrudan gelen yabancı sermaye yatırımı, yıllık ortalama 10 milyar dolarlar seviyesine çıktı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, 2019 yılı itibarıyla ICC 100. yılını kutladığını söyleyerek, "100 yaşındaki ICC, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış, tek iş dünyası organizasyonudur. ICC, kuruluşundan bu yana küresel ticaretin gelişmesi için birçok farklı oluşuma imza attı. ICC, günümüzde milletlerarası ticari tahkime öncülük eden, Milletlerarası Tahkim Divanı’nı 1923 yılında kurdu. 1927’de, gümrük engellerinin azaltılması amacıyla, şimdiki Dünya Ticaret Örgütü’nün selefi olan ‘Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’ın geliştirilmesi için, özel sektör uzmanlarıyla hükümetleri bir araya getirdi. 1950’de uluslararası tahkimi şekillendiren ve ticaret hukuku alanında, en başarılı anlaşmalardan biri olarak kabul edilen, New York Sözleşmesi’nin ilk taslağı, ICC tarafından hazırlandı. ICC zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması, ticaretin önündeki engellerin ve ticaret uyuşmazlıklarının çözümü için referans kurum haline geldi. Incoterms kuralları, dünya çapındaki tacirler arasında mal satışı ile ilgili yaygın olarak kabul edilen tanımları ve kuralları belirlemek için ilk kez 1936’da ICC tarafından oluşturuldu" dedi.

"ICC Divanı tamamen uluslararası bir yapıya sahiptir"

Geçtiğimiz 100 yılın başarılarla geride bırakıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "ICC, 21. asırdaki misyonunu ‘herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası’ olarak yeniledi. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı da, ICC’nin en önemli hizmetlerinden biridir. 1923 yılında ICC’nin tahkim organı olarak kurulan Milletlerarası Tahkim Divanı, günümüzde bilinen haliyle milletlerarası ticari tahkime öncülük eden bir kuruluştur. Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından dünyanın en önde gelen merkezlerindendir. Çoğu tahkim kuruluşu, kapsam itibariyle yerel veya bölgesel nitelik taşıyorken, ICC Divanı tamamen uluslararası bir yapıya sahiptir. Her kıtada yer alan 90’dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Doğrudan gelen yabancı sermaye yatırımı, yıllık ortalama 10 milyar dolarlar seviyesine çıktı"

Eskiden Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımının yılda 1 milyar doları geçmediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Sonra hükümetimiz, tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da etkisiyle Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. Gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yıllık ortalama 10 milyar dolarlar seviyesine çıktı. Dolayısıyla tahkim, iş dünyası açısından çok önemli bir konudur. Biz işadamları olarak iş bağlantılarımızı kurarken güvencede olmak isteriz. Çünkü ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demektir. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcuttur. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.