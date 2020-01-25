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TOBB ve TESK'ten Elazığ depremi mesajları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Tüm milletimize geçmiş olsun. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız" - TESK Başkanı Palandöken: - "En büyük duamız ve isteğimiz, depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ merkezli depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Tüm milletimize geçmiş olsun. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, felaketlerin acısının birlik ve beraberlik içinde azaltılabileceğini bildirdi.

Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Hisarcıklıoğlu, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Tüm milletimize geçmiş olsun. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız. Felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın."

- "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla seferber oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yazılı açıklamasında, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla sahada milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkanı seferber etmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz, depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun."

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deprem, Elazığ, tesk, TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık,

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