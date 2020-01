 “Türkiye sürdürülebilir moda konusunda marka olabilir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleşen IF Wedding Fashion İzmir, defileleri, ikili iş görüşmeleri, tasarım ve modaya yön verdiği belirtilen etkinlikleri ile tüm hızıyla devam ediyor. Moda ve ticaretin yanında uzman isimlerin fuar ziyaretçileri, katılımcı firmalar, genç tasarımcılar ve akademisyenler ile bir araya geldiği söyleşiler ile sektörün geleceğine yön verecek gündem konuları ele alınıyor. Söyleşilerin ilki, “Türkiye’de Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?” başlığı altında uzman isimleri bir araya getirdi.

İZMİR-(DHA)- İzmir’de düzenlenen 14. IF Wedding Fashion İzmir de, hazır giyim ve tekstil sektöründen isimlerle yapılan söyleşilerde uzmanlar Türkiye’nin sürdürülebilir moda konusunda marka bir ülke olabileceği görüşünde birleşti.

“ÜRETİM ZİNCİRİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK LAZIM”

Sürdürülebilirliği tasarım ve üretim süreçlerinin her bir aşamasında kullandıklarını belirten MQ Retail Türkiye Genel Müdürü Yasemin Yalçınkaya, “Türkiye’de tekstil sektörünün çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik sadece ürünün içinde ne olduğu ile ilgili değil. Ürünün tasarımdan üretime kadar nereden geldiği ile ilgili. Örneğin biz lojistiğimizi uçak ile yürütmüyoruz. Çünkü ürünlerimiz ne kadar az karbon salarsak o kadar iyi. Paketlemede her bir ürünü tek tek paketlememek, ürünlerin arasında kağıt kullanmamak, kullanılan malzemelerde ne kesebiliriz buna bakıyoruz. Sadece içindeki madde değil bu bir düşünce sistemi. Aynı firma ile 10 sene çalışabilmek de bir sürdürülebilirlik göstergesi. Verimlilik artıyor çünkü. Biz bunu Türkiye’de şu an başarıyoruz. Üretim ve dağıtım sürecinde lokal yerler ile çalışmak çok önemli. Aradaki ulaşım en fazla çevreyi kirleten unsurlardan biri. Aslında tasarımdan ürünün mağazaya girene kadarki bütün zinciri değerlendirmek gerekiyor. Sadece ekolojik pamuk kullanmakla olmuyor. Yaşam biçimine dönüşmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.