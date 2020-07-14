Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi açıklandı! İşte dolar ve enflasyon beklentisi 2020!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan ve reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden meydana gelen toplamda 60 katılımcıyla gerçekleşen 2020 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Şimdi beklentilere göre vatandaşlar yıl sonu enflasyon ne olur sorusunu soruyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Yıl sonu enflasyon beklentisi 2020 yılında yapılan Temmuz ayı beklenti anketine göre açıklandı. Haziran’da 50.47 olan Temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket ile %0.61 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yani enflasyon beklentisi 2020 yılı sonu için de %9.54’ten %10.22’ye çıktı. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise %8.38 oran ile sabit kalarak değişmedi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi

Vatandaşlar “Yıl sonu dolar ne olur?” sorusunun cevabını da merak ediyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan Beklenti Anketi verilerine göre katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi ise 7,0188’e çıktı. Benzer şekilde 12 ay sonrası dolar beklentisi 7,2580’e yükseliş gösterdi. Verilere göre yıl sonu cari işlemler açığı ile ilgili beklenti 14,6 milyar dolar olurken gelecek yıl için cari işlemler açığı ile ilgili beklent de 19,6 milyar dolar olarak yansıdı.

Büyüme beklentisi

GSYH 2020 büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine bakıldığında değişmedi ve yüzde eksi 1.3 ile sabit kaldı. 2021 yılı için büyüme beklentisi de %4.6’dan yükselerek %4.7 oldu. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti ile ilgili beklenti %7.76’dan %7.74’ doğru düşüş gösterdi.



