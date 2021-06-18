18 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama| On Numara ne zaman çekiliyor?

On Numara çekilişi tamamlandıktan sonra sorgulamalar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılıyor. On Numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Talihliler ödülün sahibi oluyor. On Numara çekilişi haftanın iki günü yapılıyor. Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV üzerinden yayınlanıyor. Peki On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara nasıl oynanır ve kuralları nelerdir? İşte 18 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama...
18 Haziran 2021 On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Çekiliş tamamlandığında sonucu Milli Piyango internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.
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On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günü gerçekleşiyor. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden 20.00'da canlı olarak yayınlanıyor.
On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.
Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şu şekildedir:
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.
Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.
Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.
Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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