18 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama| On Numara ne zaman çekiliyor?

On Numara çekilişi tamamlandıktan sonra sorgulamalar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılıyor. On Numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Talihliler ödülün sahibi oluyor. On Numara çekilişi haftanın iki günü yapılıyor. Çekiliş canlı olarak Milli Piyango TV üzerinden yayınlanıyor. Peki On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara nasıl oynanır ve kuralları nelerdir? İşte 18 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama...

18 HAZİRAN CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

18 Haziran 2021 On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Çekiliş tamamlandığında sonucu Milli Piyango internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günü gerçekleşiyor. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden 20.00'da canlı olarak yayınlanıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.