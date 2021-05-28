Twitter ücretli mi oluyor? Twitter Blue nedir? İşte Twitter Blue'nun Türkiye fiyatları…

Twitter’ın kullanıcılara birçok yeni özellik sunacağı abonelik sistemi “Twitter Blue”nun fiyatı App Store’daki uygulama sayfasında görüldü. Yeni özelliklerin neler olduğu ve “Twitter Blue”nun neleri kapsadığını merak eden kullanıcılar araştırmalarına başladı.

“ABD FİYATI 2,99$”

Twitter Blue'nun ABD fiyatı 2,99 dolar olacak. Abonelik hizmetinin App Store’daki Türkiye fiyatı 30,99 TL olarak listelenmiş durumda. Google Play Store fiyatı ise 47,99 TL. Twitter; 2,99 dolar olan ABD fiyatını Avrupa'ya 2,99 Euro olarak uyarladı ve Türkiye fiyatı da bu 2,99 Euro’luk Avrupa fiyatının TL cinsinden sabitlenmesiyle belirlendi.

TWEET DÜZENLEME ÖZELLİĞİ!

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" seçeneği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecekler. Ayrıca uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da bulunacak.

Twitter Blue, yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunuyor. Twitter Blue'nun ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.