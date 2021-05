Twitter ücretli mi oluyor? Twitter Blue nedir? İşte Twitter Blue'nun Türkiye fiyatları…

BİRÇOK YENİLİK

Gönderisinde Wong, “Sanırım test için ödeme yapan ilk Twitter Blue müşterisi ben oldum” dedi. Bununla birlikte Wong, hizmetin renk temalarına ve özel uygulama simgelerine sahip olarak geleceğini söyledi. Konuların okunması için de kolay metne dönüştüren bir Okuyucu Modunun yakında hizmete ekleneceğini ifade etti.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer ????



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE