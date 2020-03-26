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Rusya ve ABD Kripto Paralar için Düğmeye Bastı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Rusya, 4.0 Sanayi Devrimi dostu olarak faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar için kripto para birimlerini yasallaştırmak istiyor. 

Rusya ve ABD Kripto Paralar için Düğmeye Bastı

Yerel bir Rus haber sitesinin haberine göre, ülkenin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülkenin parlamentosu olan Devlet Duması’na sandbox ile gönderilen ilgili mevzuata bir dizi yeni şart eklemek istiyor.

 Bakanlık, veri toplama, otonom araçlar ve kripto para birimi kullanımıyla ilgili mevcut düzenlemelerden “uydu” muafiyet tasarısı oluşturmak istiyor, çünkü bunlar olmadan blockchain ve diğer endüstri 4.0 şirketlerinin ürünlerini ve hizmetlerini yeterli bir şekilde test edemeyeceklerini düşünüyor.

Ayrıca, asgari sermaye tutarları, yedekte tutmaları gereken fon miktarı ile ilgili mali kurumlara getirilen zorunlu şartlardan muaf tutulacaklar ve hatta faaliyetlerini Merkez Bankası'na raporlamak zorunda kalmayacaklar. Böylelikle, borçlanma riski sınırları ortadan kaldırılacak.

Salgın Sırasında Çözüm Olarak Yeni Bir Dijital Dolar ve Cüzdan Önerisi
 
ABD'de şirketlerin iflası ve işsizlik oranlarının artması, ülke çapında ve küresel bir resesyona yol açabilir. Meclis Demokratları çözüm olarak "dijital dolar" ve ABD'de yaşayan tüm nitelikli kişilere dağıtılacak bir "dijital dolar cüzdanı” yaratılmasını içeren bir taslak sundu.
 
COVID-19 salgını ve büyük ekonomik etkisi konusundaki artan endişelere yanıt olarak ABD Demokrat Partisi, “İşçiler ve Aileler İçin Sorumluluk Yasası ” ve “Amerika Tüketicileri için Finansal Koruma ve Yardım ” başlıklı iki uzun taslak tasarıyı paylaştı. Her iki belge de benzer şekilde tanımlanan "dijital dolar" terimini içeriyor.
 
Bu yeni dijital dolar, teşvik ödemeleri sağlamak için kullanılacak. Demokratlar "dijital dolar" ifadesini şu şekilde tanımlıyor:
 
Herhangi bir Federal rezerv bankasının hesaplarına borç olarak kaydedilen dijital defter girişlerinden oluşan ve dolar değeri olarak ifade edilen bakiye,
 
Uygun bir finans kurumu tarafından kullanılabilen elektronik bir değer birimi (Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği şekilde).
 
Tasarıda, “Bu cüzdanlar herhangi bir hesap ücretine ve minimum ya da maksimum bakiyeye tabi olmayacak, ancak faiz ödeyecek; karlılık nedeniyle banka tarafından kapatılamayacak. Ayrıca bankalar, dolandırıcılık veya güvenlik ihlallerinden kaynaklanan kayıplara karşı "makul koruma" sağlayacaklardır. Üye bankaların, tüm varlıkları münhasıran elinde bulundurmaları ve doğrudan dijital ile ilgili tüm yükümlülükleri korumak için ayrı bir tüzel kişilik kurmaları ve sürdürmeleri gerekecektir. Toplam konsolide varlığı 10.000.000.000 USD'yi aşan üye bankalar derhal kişilere çevrimiçi veya telefon yoluyla doğrudan dijital dolar cüzdanı için başvuru yapma olanağı sunacaktır." şeklinde ifadelere yer verildi.
 
Tasarı geçtiği takdirde, hak kazananların dijital cüzdanlarını ne zaman alabileceklerine ilişkin olarak, “1 Ocak 2021'den geç olmamak kaydıyla" ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin dijital dolar fikrine karşın kullanıcılar “Yeni bir stabilcoin mi geliyor?” yorumlarında bulunuyor. Özellikle COVID-19’dan sonra ülkelerin kripto para atılımları ve dijital itibari para birimleri üzerine eğildikleri biliniyor. Dijital para konusunda Rusya ve ABD’nin dışında, Çin de çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Hızlı, kolay transfer edilebilir ve korunaklı olmasının yanı sıra temasa gerek duyulmaması ve aktarımların sağlıklı ilerlemesi gibi sebeplerle önümüzdeki süreçte kripto paraların yaygınlığının ve kullanılabilirliğinin artacağı düşünülüyor. 

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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