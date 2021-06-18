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Sun Coin yükselir mi, düşer mi? Sun Coin ne kadar?

18.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konulardan olan Sun Coin'in yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Son dönemde Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralardaki son durum kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Peki Sun Coin yükselir mi, düşer mi? Sun Coin ne kadar? İşte yanıtı...

Sun Coin yükselir mi, düşer mi? Sun Coin ne kadar?

Sun Coin'in yükselip yükselmeyeceği kripto para yatırımcıları ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitcoin başta olmak üzere diğer tüm kripto paralardaki son durum merak konusu. Henüz yeterli popülariteye ulaşmayan Sun Coin'deki son durum da en çok yapılan sorgulamalar arasında. Peki Sun Coin yükselir mi, düşer mi?

SUN COİN NE KADAR; YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Kripto para yatırımcıları tarafından merak edilen Sun Coin şu anda 0.2729 TL değerinde işlem görüyor.Daha önce en düşük 0.2497 TL değerinde olan Sun Coin, en yüksek ise 39,61 TL'yi görmüştü. Hacim ve piyasa değeri 495.19 olan Sun Coin'in piyasa sıralaması ise 2078. 1,570,964,82 TL piyasa değerine sahip olan kripto paranın tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ise 5,445,817,49 TL.

Sun Coin, günlük olarak %5,62 oranında artış gösterdi. Sun Coin'deki düşüş şu an için yerini çıkışa bıraktı ancak daha da değer kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor. Sun Coin'indeki ufak artışın devam edeceği düşünülse de her an yeni bir düşüş de yaşanabileceği düşünülüyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, bugün 325.679,15 Türk Lirası değerinde yani 37.375,10 ABD Doları değerinde işlem görmekte. Gün aralığında 37.085,0 - 38.166,0 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in 24 saatlik piyasa hacmi ise $36,81B.

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