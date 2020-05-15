FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araç sahipleri dikkat! Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Araç sahipleri dikkat! Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Araçların güncel kasko bedelini öğrenmek artık çok kolay! Kasko, araçların en büyük garantisi olarak karşımıza çıkar. Kasko, temel olarak araçların kazaya karışması durumlarına karşı sigortalandırılması anlamına gelir. Sürücülerin araçlarında yaşadıkları maddi kayıpları önlemek amacıyla geliştirilen kasko sistemi, kişilerin tercihine bağlı olarak yaptırdıkları sigorta türüdür.

Araç sahipleri dikkat! Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Sürücülerin bir kazaya karışması durumunda kaskolandırılan araçlarına dair hasar ve maddi kayıplarını, sigorta şirketlerinden geri almaları mümkündür. İsteğe bağlı olarak yapılan bu sigorta türü, yalnızca sürücülerin kendi araçlarında geçerlidir. Başka bir ifadeyle; kazaya karışan iki araç söz konusu olduğunda sadece kaskolu araç için ödeme yapılır. Karşı taraftaki aracın hasarları kasko tarafından karşılanmaz.

Araçlarını güvence altına almak isteyen sürücülerin tercih ettiği kasko uygulamasında sigorta şirketleri tarafından en fazla "araç kasko değeri" ifadesini duyarsınız. Peki, kasko değeri nedir? Araç kasko değeri nasıl öğrenilir? Araç kasko değeri nasıl belirlenir? İşte araç kasko değerine ilişkin merak edilen bütün detaylar...

ARAÇ KASKO DEĞERİ NEDİR?

Araç kasko değeri, en genel tanımı ile kasko fiyatının belirlenmesinde kullanılan bir terimdir. Araç kasko değeri TSRSB (Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği) tarafından her ay yayınlanan listelere göre belirlenir. Ancak bu listede yer alan veriler kesin değildir; sigorta şirketleri için öneri niteliğinde yayınlanmaktadır. Sürücülerin sahip oldukları araçlarına kasko yaptırmak için sigorta şirketleri ya da sigorta danışmanları ile çalışmadan önce yayınlanan listeye göz atmaları yararlı olacaktır.

ARAÇ KASKO DEĞERİ NASIL SORGULANIR?

Araçların güncel kasko değerlerine dair sorgulama işlemleri online olarak birçok site üzerinden yapılabilmektedir. Ancak her site kendi hesaplama yöntemlerini devreye soktuğu için kesin sonuçlara ulaşmak zordur. Bu nedenle vatandaşların güvenilir sitelerden araç kasko değeri sorgulaması daha sağlıklı olacaktır.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından oluşturulan Türkiye Sigorta Birliği sitesinde araç kasko değeri sorgulamaya yönelik bir uygulama geliştirilmiştir.

İlgili siteye giriş yaptıktan sonra araç kasko değer sorgulamasını yapmak için aracın modeli, yılı, markası ve aracın tipine yönelik bilgilerin eklenmesi gerekir.

ARAÇ KASKO DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?

Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından açıklanan araç kasko değeri listesinin belirlenmesinde araçların marka, model ve üretim zamanı (yaşı) etkili olmaktadır. Kasko araç değer listesinin belirlenmesinde önemli olan yaş kriteri 15 yıl olarak belirlenmiştir.

1 Nisan 2013 tarihinden sonra devreye sokulan yeni kasko sistemiyle araçların marka, model ve üretim zamanına ilişkin bilgilerinin elde edilmesinde aracın sıfır ya da 2. el olmasına göre değişen yöntemler kullanılmaktadır. Sıfır kilometre alınan ya da kullanılan araçların bilgilerine ulaşmak için imalatçı ve ithalatçı firmadan alınan fiyat listelerinden yararlanılır. Fiyat listelerinde belirlenen bilgilere ulaşılmaması durumunda firmaların resmi web siteleri, galeriler ve araçla ilgili süreli yayınlar incelenir.

  1. el araçlarda ise; araç satış ilanı yayınlanan internet siteleri ve gazetelerin seri ilan listeleri dikkate alınır. Sıfır ve ikinci el araçlar için elde edilen bu bilgilere araç rayiç bedeli denilmektedir.

Kasko değerleri önceki yıllarda poliçeye göre belirlenirken; yeni düzenleme ile birlikte rayiç bedelleri dikkate alınır. Bu değer üzerinden pert olan ya da hasar gören araçlar için ödeme yapılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri
Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Aracı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ceza ücreti düşürüldü

Aracı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ceza ücreti düşürüldü

Ücretler geri ödenecek

Ücretler geri ödenecek

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

İstanbul Havalimanı’nda taksilere yeni uygulamalar devreye sokuluyor

İstanbul Havalimanı’nda taksilere yeni uygulamalar devreye sokuluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...

ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...

2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi

Satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

Otomotiv devinden Türkiye kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.