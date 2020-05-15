Araç sahipleri dikkat! Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Sürücülerin bir kazaya karışması durumunda kaskolandırılan araçlarına dair hasar ve maddi kayıplarını, sigorta şirketlerinden geri almaları mümkündür. İsteğe bağlı olarak yapılan bu sigorta türü, yalnızca sürücülerin kendi araçlarında geçerlidir. Başka bir ifadeyle; kazaya karışan iki araç söz konusu olduğunda sadece kaskolu araç için ödeme yapılır. Karşı taraftaki aracın hasarları kasko tarafından karşılanmaz.
Araçlarını güvence altına almak isteyen sürücülerin tercih ettiği kasko uygulamasında sigorta şirketleri tarafından en fazla "araç kasko değeri" ifadesini duyarsınız. Peki, kasko değeri nedir? Araç kasko değeri nasıl öğrenilir? Araç kasko değeri nasıl belirlenir? İşte araç kasko değerine ilişkin merak edilen bütün detaylar...
Araç kasko değeri, en genel tanımı ile kasko fiyatının belirlenmesinde kullanılan bir terimdir. Araç kasko değeri TSRSB (Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği) tarafından her ay yayınlanan listelere göre belirlenir. Ancak bu listede yer alan veriler kesin değildir; sigorta şirketleri için öneri niteliğinde yayınlanmaktadır. Sürücülerin sahip oldukları araçlarına kasko yaptırmak için sigorta şirketleri ya da sigorta danışmanları ile çalışmadan önce yayınlanan listeye göz atmaları yararlı olacaktır.
Araçların güncel kasko değerlerine dair sorgulama işlemleri online olarak birçok site üzerinden yapılabilmektedir. Ancak her site kendi hesaplama yöntemlerini devreye soktuğu için kesin sonuçlara ulaşmak zordur. Bu nedenle vatandaşların güvenilir sitelerden araç kasko değeri sorgulaması daha sağlıklı olacaktır.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından oluşturulan Türkiye Sigorta Birliği sitesinde araç kasko değeri sorgulamaya yönelik bir uygulama geliştirilmiştir.
İlgili siteye giriş yaptıktan sonra araç kasko değer sorgulamasını yapmak için aracın modeli, yılı, markası ve aracın tipine yönelik bilgilerin eklenmesi gerekir.
Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından açıklanan araç kasko değeri listesinin belirlenmesinde araçların marka, model ve üretim zamanı (yaşı) etkili olmaktadır. Kasko araç değer listesinin belirlenmesinde önemli olan yaş kriteri 15 yıl olarak belirlenmiştir.
1 Nisan 2013 tarihinden sonra devreye sokulan yeni kasko sistemiyle araçların marka, model ve üretim zamanına ilişkin bilgilerinin elde edilmesinde aracın sıfır ya da 2. el olmasına göre değişen yöntemler kullanılmaktadır. Sıfır kilometre alınan ya da kullanılan araçların bilgilerine ulaşmak için imalatçı ve ithalatçı firmadan alınan fiyat listelerinden yararlanılır. Fiyat listelerinde belirlenen bilgilere ulaşılmaması durumunda firmaların resmi web siteleri, galeriler ve araçla ilgili süreli yayınlar incelenir.
Kasko değerleri önceki yıllarda poliçeye göre belirlenirken; yeni düzenleme ile birlikte rayiç bedelleri dikkate alınır. Bu değer üzerinden pert olan ya da hasar gören araçlar için ödeme yapılır.
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