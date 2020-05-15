Araç sahipleri dikkat! Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Sürücülerin bir kazaya karışması durumunda kaskolandırılan araçlarına dair hasar ve maddi kayıplarını, sigorta şirketlerinden geri almaları mümkündür. İsteğe bağlı olarak yapılan bu sigorta türü, yalnızca sürücülerin kendi araçlarında geçerlidir. Başka bir ifadeyle; kazaya karışan iki araç söz konusu olduğunda sadece kaskolu araç için ödeme yapılır. Karşı taraftaki aracın hasarları kasko tarafından karşılanmaz.

Araçlarını güvence altına almak isteyen sürücülerin tercih ettiği kasko uygulamasında sigorta şirketleri tarafından en fazla "araç kasko değeri" ifadesini duyarsınız. Peki, kasko değeri nedir? Araç kasko değeri nasıl öğrenilir? Araç kasko değeri nasıl belirlenir? İşte araç kasko değerine ilişkin merak edilen bütün detaylar...

ARAÇ KASKO DEĞERİ NEDİR?

Araç kasko değeri, en genel tanımı ile kasko fiyatının belirlenmesinde kullanılan bir terimdir. Araç kasko değeri TSRSB (Türkiye Sigortalar ve Reasürans Şirketleri Birliği) tarafından her ay yayınlanan listelere göre belirlenir. Ancak bu listede yer alan veriler kesin değildir; sigorta şirketleri için öneri niteliğinde yayınlanmaktadır. Sürücülerin sahip oldukları araçlarına kasko yaptırmak için sigorta şirketleri ya da sigorta danışmanları ile çalışmadan önce yayınlanan listeye göz atmaları yararlı olacaktır.