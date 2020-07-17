İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları neden yüksek? İşte yüksek fiyatların nedeni!

2. el araba fiyatları neden yüksek sorusuna her geçen gün farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Bir süredir sürekli ve çok hızlı olarak yükselen 2. el araba fiyatları; bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor. Bu nedenle pek çok vatandaş 2. el araba fiyatları neden yükseldi sorusunun cevabını merak ediyor. 2. el araba fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak bazı uzmanlar sıfır araç üretimine dikkat çekmiş ve birkaç ay içerisinde eski haline dönebileceğini belirtmişti. 2. el araç fiyatları neden yüksek konusunda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez gözler online satış yapan platformlara çevrildi.

2. el araç fiyatları neden arttı?

2. el araç fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak ikinci el otomobil satışı yapılan online siteler işaret ediliyor. Bu sitelerde satış yapan bazı kişilerin satışı için ilan olarak çıktığı araçlarına “opsiyonlanmıştır” yani kaporası alınmıştır ve satış işlemleri devam etmektedir gibi bir ibare koyduğu iddia edildi. Bu opsiyon durumunun da araç bir süre sonra opsiyondan çıkarıldığında çok daha değerlenmesine neden olduğu belirtildi. Böylelik araçlarını yüksek fiyatlara satmak isteyen kişilerin suni yöntemlerle araç fiyatlarını arttırdığı kaydedildi.