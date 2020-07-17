İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları neden yüksek? İşte yüksek fiyatların nedeni!

2. el araba fiyatları neden yüksek sorusuna her geçen gün farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Bir süredir sürekli ve çok hızlı olarak yükselen 2. el araba fiyatları; bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor. Bu nedenle pek çok vatandaş 2. el araba fiyatları neden yükseldi sorusunun cevabını merak ediyor. 2. el araba fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak bazı uzmanlar sıfır araç üretimine dikkat çekmiş ve birkaç ay içerisinde eski haline dönebileceğini belirtmişti. 2. el araç fiyatları neden yüksek konusunda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez gözler online satış yapan platformlara çevrildi.
2. el araç fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak ikinci el otomobil satışı yapılan online siteler işaret ediliyor. Bu sitelerde satış yapan bazı kişilerin satışı için ilan olarak çıktığı araçlarına “opsiyonlanmıştır” yani kaporası alınmıştır ve satış işlemleri devam etmektedir gibi bir ibare koyduğu iddia edildi. Bu opsiyon durumunun da araç bir süre sonra opsiyondan çıkarıldığında çok daha değerlenmesine neden olduğu belirtildi. Böylelik araçlarını yüksek fiyatlara satmak isteyen kişilerin suni yöntemlerle araç fiyatlarını arttırdığı kaydedildi.
İkinci el araba fiyatları neden yükseldi sorusuna kimi çevreler tarafından yanıt olarak verilen opsiyonlanmıştır ibaresi; fiyatların artması için yapılan bir oyun olarak görülüyor. Normal değerinin üzerinde fiyat konulmuş bir araca “opsiyonlanmıştır” ibaresi konulduğunda aracın fiyatının otomatik olarak yükseldiği düşünülüyor. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak online satış yapılan sitelerin harekete geçmesini bekliyor.
İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna uzmanlar; net bir cevap vermenin mümkün olmadığını dile getirse de sıfır araç üretiminin eski seyrine dönmesiyle ikinci el araç piyasasının da normale dönebileceğine işaret ediyor. Bir süredir ÖTV indirimi gelecek mi sorusunun da cevabı merak ediliyor. Ancak uzmanlara göre ÖTV indirimi olur mu sorusuna şu an için olumlu bir yanıt vermek mümkün görünmüyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi düşmeyecek mi konusunda vatandaşlar, atılacak adımları bekliyor.
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek tartışmaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti. İkinci el araç ticaretiyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında olan Bakanlık, 2. el araç satışına yetki belgesi şartı getirebilir. Bunun yanı sıra yeni düzenlemenin taslağına göre aracın satılması, satışından vazgeçilmesi ya da taşıt teslim belgesi süresinin sonlanması halinde ilanın üç gün içerisinde kaldırılması zorunluluğu getirilebilir.
Düzenlemedeki maddelere göre internetteki mağaza ismi olarak işletmenin gerçek isminin kullanılması gerekiyor. Ekspertiz raporu, yeterlilik belgesi, çalışma ruhsatı iştigal konuları, yetki belgesi ve meslek odası kayıtları gibi bazı önemli detayların da düzenlemede bulunması öngörülüyor. Bu düzenlemelerin ikinci el araba fiyatları nasıl düşer konusuna katkıda bulunması bekleniyor.
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