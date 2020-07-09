İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Aralık 2019'de Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisine alırken, olumsuz etkilerini her alanda gösterdi. Otomobil üreticileri pandemi sürecinde otomobil üretimine ara vermek zorunda kalırken, sıfır otomobil sayısı da azalmış oldu. Normalleşme süreci ile birlikte otomobil pazarına yönelen tüketiciler sıfır otomobil almakta sorun yaşarken, bu noktada diretenlere ise aylar sonrası için gün verildi. Diğer yandan bu veya başka nedenlerle ikinci el otomobil pazarına yönelen tüketiciler de beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. İkinci el otomobil fiyatları ciddi anlamda yükselişe geçerken, neredeyse en eski model otomobillerin fiyatları dahil pandemi öncesinde göre büyük ölçüde arttı. Zaten ikinci el otomobil alımında hasas davranan tüketiciler, neredeyse sıfır otomobil parası verecekleri alımlar için daha hassas davranmayı tercih ediyor. Bu noktada tecrübeli otomobil kullanıcıları ikinci el otomobil pazarında nelere dikkat edeceklerini bilseler de, özellikle ilk kez otomobil satın alacakların kusurlu otomobiller için gözlerini dört açmaları gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda otomobiller satış sürecinde belirtilenden çok farklı, kötü durumda olabiliyor. Bu noktada pişmanlık yaşamamak adına bir ekspertiz servisinden faydalanmak şart ancak ekspertiz için de ücret ödenmesi gerektiği için bu aşama öncesinde aracı tüketicinin incelemesi önemli. Peki ikinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Tüm masrafları hesaplayın Öncelikle ilk bilinmesi gereken konu; otomobil alımlarında sadece otomobilin fiyatının değil, alım sürecinde harcanacak paranın da göz önünde bulundurulması. Diyelim ki ikinci el otomobillerden birini beğendiniz ve paranızı tam otomobilin ederi kadar biriktirdiniz. Ancak otomobilin devir, vergi, sigorta veya tamir işlemlerini göz ardı ettiniz. Nasıl bir araba istiyorsunuz? Otomobil almanıza yetecek parayı biriktirdiniz. Peki nasıl bir araba istiyorsunuz? Otomatik mi manuel mi? Benzinli mi yoksa dizel bir araba mı?Az mı yakmalı yoksa bir önemi yok mu? Burada şunu bilmek gerek. Performans konusunda benzinli araçlar dizel araçlara göre daha başarılıdır. Diğer yandan dizel araçlar yakıt konusunda daha ekonomiktir. Bir başka nokta ise benzinli araçların bakım ücretleri dizel araçların bakım ücretlerine göre daha azdır. Ve son olarak dizel pek de ekolojik bir yakıt değil. Bir de arabanın boyutu önemli. Şehir içi kullanım için alacaksanız daha küçük araçları tercih etmenizde fayda var. Ancak şehirler arası seyahatlerde büyük araçların sağladığı konfor daha iyi. Bir de ailedeki kişi sayısı da alacağınız aracı belirleyecektir.

Piyasayı araştırın Bir otomobili beğendiğinizde, o otomobil için istenen ücretleri araştırın. Diyelim ki, sizin beğendiğiniz otomobil için 20 TL istenirken, aynı özelliklerde, aynı durumda, aynı model ve marka bir otomobil için 10 TL isteniyorsa, sizin alacağınız araç piyasanın üstünde bir fiyata satılıyor demektir. Bu da gelecekte sizi zarara uğratabilir. Mutlaka ekspertiz yaptırın Diyelim ki ilan siteleri, otomobil galeri derken aklınıza ve cebinize yatan bir araç buldunuz. Resimlerde ya da ilk bakışta oldukça güzel görünüyor. Peki hemen almalı mısınız? Hayır, bu çok büyük bir hata olacaktır. Bu noktada öncelikle satıcı ile konuşup aracı neden satmak istediğini öğrenin. Ardından aracın her yerini inceleyin, gördüğünüz kusurları not edin ya da aklınızda tutun. Ardından ekspertiz yaptırın ve çıkan sonuç ile kendi belirlediğiniz kusurları karşılaştırıp bir ustadan size çıkaracağı maliyeti öğrenin. Bu sizin o otomobil için harcayacağınız toplam parayı gösterecektir. Otomobilin nerelerine bakmak gerekir? Öncelikle mutlaka motor bölümüne bakmak gerekir. Araç yağ kaçırıyor mu? Yine aracın yağını, suyunu kontrol edin. Yağın rengine bakın. Aracın boyasını dikkatlice inceleyin. Eğer farklılıklar varsa bunun nedenini sorun. Otomobilin birleşim noktalarına iyi bakın. Eğer kapı eşikleri, bağaj kapağı, kaporta gibi kısımların arasında kalan boşlukların mesafesi değişiyorsa, bu araca işlem yapıldığının, kazalı olduğunu belirtisi olabilir. Aracı sallayın, süspansiyonlarını kontrol edin ve verdiği tepkilere bakın.