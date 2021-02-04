Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları listesi! 2021'de hangi arabalar daha çok satılıyor?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılının ilk ayında en çok satan otomobiller listesi açıklandı. Otomotiv pazarında hem binek hem de hafif ticari araç kategorisinde en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Toyota gerçekleştirdi. Peki Ocak ayında en fazla satılan otomobiller hangisi oldu? İşte Ocak 2021 en çok satılan otomobiller listesi!

OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları sıralamasında Fiat 5 bin 44 adetle ilk sırada yer alırken, Volkswagen 4 bin 708 adetle ikinci sırada ve Toyota da 4 bin 300 adetle de üçüncü sırada yer aldı. En fazla satılan otomobil markası Volkswagen oldu. Ford ise en çok tercih edilen hafif ticari araç oldu. ilk sıralara toplam 41 marka girdi ve listede Bentley ve Smart yer almadı.

OCAK AYINDA TOPLAM KAÇ OTOMOBİL SATILDI?

Ocak 2021'de binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında kaç araç satıldığı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklandı. Otomobil satışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Ocak 2021, 44 bin 892 adet olan 2011 yılının ocak ayından sonra görülen en yüksek ocak ayı olarak kayıtlara geçti.