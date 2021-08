ÖTV değişimi sonrası en ucuz 2021 model otomobiller! Liste belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL.

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 241,200 TL.

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 235.000 TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR

Fiyatı 267.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 235.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR

Fiyatı 258.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 248.400 TL

Kampanyalı fiyatı 231.300 TL.

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Fiyatı 324.400 TL

Kampanyalı fiyatı 252.300 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 227.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 217.000 TL

Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

DACİA

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL

Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL

Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 TL

DACİA

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull - 322.900 TL

Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL

Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL

Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 168.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 181.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 226.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 189.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL

FİAT

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 174.900 TL

Kampanyalı fiyatı 170.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL.

FİAT

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 206.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 221.900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 226.900 TL

FİAT

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 232.700 TL

Kampanyalı Fiyatı: 222.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 240.200 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

Fiyatı 238.800 TL

Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

Fiyatı 250.400 TL.

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin

Liste fiyatı 246.700 TL

Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin

Liste fiyatı 260.788 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance - 265.288 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 166.350 TL

Kampanyalı fiyatı 156.841 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 173.450 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 180.003 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 181.203 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) - 188.400 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 189.600 TL

HYUNDAİ

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 178.642 TL

Kampanyalı fiyatı 156.017 TL

1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) - 196.850 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 199.850 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 208.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli) - 209.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 220.100 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 227.250 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 222.100 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 243.500 TL

Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL

1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 248.599 TL

HYUNDAİ

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

Liste fiyatı 250.397 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)

Fiyatı 201.900 TL

1.4MPI Style AT (Benzinli) - 223.400 TL

1.4MPI Style Design AT (Benzinli) - 225.400 TL

1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 235.266 TL

1.0T Style DCT (Benzinli) - 246.855 TL

1.0T Elite DCT (Benzinli) - 259.355 TL

KİA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik

Fiyatı: 180.900 TL

Kampanyalı fiyatı 178.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 184.900 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 175.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 231.600 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 199.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 239.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 265.500 TL

KİA

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 244.500 TL.

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 189.900 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Fiyatı 208.500 TL

1.0 IG-T 92 CVT Visia - 221.900 TL

1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 237.900 TL

1.0 IG-T 92 CVT Platinum - 261.000 TL

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 243.400.

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 189.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 219.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 235.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 250.900 TL

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 241.900 TL

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 227.900 TL

1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - EDITION

Fiyatı 231.000 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 202.000 TL

Kampanyalı Fiyat 199.000 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 233.538 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 249.372 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.5 Blue HDi 130hp EAT8 Dizel - 241.950 TL

Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel - 258.616 TL

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

Fiyatı 246.038 TL

308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik - 261.872 TL

Dizel 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 261.950 TL

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 265.622 TL.

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 169.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 184.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 200.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 210.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 231.600 TL

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 181.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg 195.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 206.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 213.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 220.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 227.000 TL

RENAULT

Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg

Liste fiyatı 260.000 TL.

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Fiyatı 232.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 251.000 TL

SUZUKİ

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 204.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 222.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 242.900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 246.900 TL