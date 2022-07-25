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Revalüasyon nedir? Revalüasyon neden yapılır?

20.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerin ekonomik durumlarında dalgalanmalar yaşanabilir. Bu dalgalanmalar sonucunda ülkelerin para birimlerinin değerlerinde düşüşler ya da artışlar görülür. Para birimi değerini kaybetmeye başlar. Revalüasyon böyle durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

Revalüasyon nedir? Revalüasyon neden yapılır?

İçindekiler

  • Revalüasyon nedir?
  • Revalüasyon neden yapılır?
  • Revalüasyon ne demektir?
  • Devalüasyon ve revalüasyon farkı nedir?

Para birimlerinde değer kaybı yaşayan ülkeler revalüasyon yaparlar. Ülkelerin amacı revalüasyon yolu ile enflasyonu azaltmak ve ticari hayatı canlandırmaktır. Böylece ülkenin ekonomisi hızla hareketlilik kazanır ve düzelmeye başlar. Revalüasyon olumlu ya da olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Revalüasyon nedir?

Herhangi bir ülkenin para birimi düştüğünde diğer ülkeler karşısında değerinin arttırılması demektir. Kelime anlamı olarak da değer kazandırmaktır. Ekonomideki revalüasyon dış ticaretteki dengenin olumlu olarak fazla olması ile uygulanır. Ülkelerin amacı bu sayede ticaret dengesini sağlamaya çalışmaktır.

Revalüasyon uygulanması bazı şartlara bağlıdır. Örnek olarak revalüasyon yapacak olan ülkenin merkez bankasında ihtiyaç duyulandan daha fazla altın stoğu ya da döviz bulunması gerekir. Genel olarak ödeme dengesi yüksek olan ülkelerde uygulanabilir. Bu da ülkeye yapılan ödemelerden fazla bir ödemeye sahip ülkeler revalüasyon yapabilir.

Revalüasyon neden yapılır?

Bir hükümet politikası olarak kullanılan revalüasyon paranın değerini arttırmak için yapılır. Ülkeler revalüasyon uygulayarak ithalat yapılmasını kolaylaştırmayı hedefler. Ancak bu şekilde ihracat zorlaşır.

Ekonomik dengesizlik için revalüasyona giden ülkelerin para birimlerinde ciddi oranda bir değer artışı görülür. Mal ve hizmetlerin fiyatları da bu oranda yükselir. Ancak ticaret revalüasyondan olumsuz etkilenen bir alandır.

Ödeme dengesi bozulan tüm ülkeler revalüasyon uygulaması yaparlar. Değeri düşen para birimini canlandırmak için revalüasyonun olumsuz sonuçları da göze alınır. Ülkelerin ekonomik bozukluklarını düzeltmek için ve enflasyon ile baş edebilmek için uygulanan bir yöntemdir.

Revalüasyon ne demektir?

Ülkeler, para birimleri değerinin altına düştüğünde döviz durumlarına göre yükseltme yapar. Revalüasyon uygulanan ülkelerde altın ve döviz fiyatları, resmi kurlar hükümet tarafından alınan kararlaştırılan oran doğrultusunda ucuzlar.

Merkez bankaları tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda hareket edilir. Ülkenin para birimi revalüe edilerek yani değeri yükseltilerek dövize göre oranlanır.

Devalüasyon ve revalüasyon farkı nedir?

Revalüasyon anlamı halk dilinde bir şeyin değerini yükseltmek ifadesinin karşılığıdır. İktisat dilinde ise başka bir anlama gelir. Bir ülkenin parasının yabancı ülkelerin paraları karşısında değerini yükseltmektir.

Devalüasyon ise revalüasyonun tam tersidir. Ülkeler gerek duyulduğunda resmi para birimlerinin diğer ülkelerin değerlerine oranla düşürülmesi anlamına gelir. Dış ticareti etkiler. İhracat için olumlu ithalat için ise olumsuz sonuçlar söz konusudur. Revalüasyonda ise bu durum tersine döner.

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