FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 05.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 100.618,07 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 540,60 puan artışla 100.618,07 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 540,60 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 100.618,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile turizm oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 100.077,47 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde ise tahminlerin altında kalan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül’deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündemi ile İngiltere'deki Brexit gelişmelerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Pegasus hisselerinde hareketlilikPegasus hisselerinde hareketlilik
Borsa güne nasıl başladı?Borsa güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul bist 100

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

İmamoğlu 'sergileyeceğiz' demişti! Araçlar Yenikapı'ya getirildi

İmamoğlu 'sergileyeceğiz' demişti! Araçlar Yenikapı'ya getirildi

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus hisselerinde hareketlilik

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Gözler Powell'ın konuşmasında

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.