Bakan Yumaklı 'Tarımsal hasılada rekor' diyerek duyurdu! 'Dünyada ilk 7 ülke arasına girdik'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal hasıladaki önemli gelişmeyi açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal hasılada rekor

Dünya Bankası verilerine göre; 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız"