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Bakan Yumaklı 'Tarımsal hasılada rekor' diyerek duyurdu! 'Dünyada ilk 7 ülke arasına girdik'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılanın 74 milyar dolara çıktığını ve bununla Türkiye'nin dünyada ilk 7 ülke arasına girdiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştığını vurguladı.

Bakan Yumaklı 'Tarımsal hasılada rekor' diyerek duyurdu! 'Dünyada ilk 7 ülke arasına girdik'
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal hasıladaki önemli gelişmeyi açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal hasılada rekor
Dünya Bankası verilerine göre; 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız"

Bakan Yumaklı Tarımsal hasılada rekor diyerek duyurdu! Dünyada ilk 7 ülke arasına girdik 1

Bakan Yumaklı Tarımsal hasılada rekor diyerek duyurdu! Dünyada ilk 7 ülke arasına girdik 2

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tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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