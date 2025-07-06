Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan "Fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor" diyerek açıkladı! "En az 300 TL olmalıdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ordu’da düzenlenen 8. İl Olağan Kongresi’nde fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Arıkan, zirai don nedeniyle zor günler geçiren üreticiler için fındık taban fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini vurguladı.

"DÜNYANIN FINDIK ÜRETİMİNİN YÜZDE 70'İNİ TÜRKİYE KARŞILIYOR"

Altınordu ilçesinde Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisinin 8’inci İl Olağan Kongresi'ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaklaşık 3 ay önce fındığın zirai don felaketi yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Fındık üreticisinin yaşadığı sorunları biliyoruz. Çözümleri de iyi biliyoruz. Dünyanın fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Bu üretimde Ordu'nun da önemli bir payı var. Ordu, dünyada en çok fındık üretimi yapan şehirlerden birisi. Fındık piyasası, tüm dünyada 150 milyar dolara yakın bir pazara sahip. En büyük üretici Türkiye olmasından dolayı en büyük payın da Türkiye'ye gelmesi gerekir. Fakat 150 milyar dolardan bize düşen pay sadece 2,5 milyar dolar. En fazla üretiyoruz ama en az biz kazanmak durumunda kalıyoruz. Fındık taban fiyatı sezon öncesi açıklansın artık. Buradan ilan ediyorum. Saadet Partisi olarak fındık taban fiyatı en az 300 lira olmalıdır” diye konuştu.

(DHA)