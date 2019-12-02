FİNANS

Borsa İstanbul'da yeni rekor

BORSA HABERLERİ  | 02.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul, 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

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