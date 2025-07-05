Gündem: Aziz İhsan Aktaş! CHP’li Ali Mahir Başarır canlı yayında anlattı: “Konya’dan da ihale almış…”

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yolsuzluk operasyonları devam ediyor! Bu sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası Mansur Yavaş’tan sert bir açıklama geldi.

Yavaş’ın ardından CHP’li Ali Mahir Başarır da Aziz İhsan Aktaş’ın itiraflarıyla belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yorum yaparken Aziz İhsan Aktaş’ın AK Partili belediyelerden de ihale aldığını fakat bu belediyelere herhangi bir soruşturmanın başlatılmadığını ifade etti.

CHP grup başkanvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayında şu ifadelerini kullandı:

“BU ADAM KONYA’DAN DA İHALE ALMIŞ, ONLARI DA YARGILAYIN”

“Bu adam organize suç örgütü lideri suçlamasıyla tutuklandı! Bu Aziz İhsan Aktaş, parlementodan da ihale almış Konya Büyükşehir Belediyesi'nden de ihale almış. Onları da yargıla! Türkiye'de 7-8 tane şirket var kartel haline gelmiş. Madem bu kadar meraklısınız tüm Cengiz İnşaat'ı da soruşturalım. Gelin mecliste komisyon kuralım. Hepimizin mal varlığını yedi sülalemizi araştabiliyorsunuz. Sizi de herkes görsün.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi bu sabah yapılan operasyonlar sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel’in de operasyonlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

“Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede?

Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."