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Gündem: Aziz İhsan Aktaş! CHP’li Ali Mahir Başarır canlı yayında anlattı: “Konya’dan da ihale almış…”

CHP’li belediyeleri hedef alan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu devam ederken önce Mansur Yavaş daha sonra Ali Mahir Başarır’dan Aziz İhsan Aktaş açıklaması geldi. İki siyasetçi de Aktaş’ın rüşvet dağıtması söz konusuysa AK Partili belediyelerin de yargılanması gerektiğini aktardı. Ali Mahir Başarır katıldığı canlı yayında “Bu adam Konya’dan da ihale almış onları da yargılayın” dedi.

Gündem: Aziz İhsan Aktaş! CHP’li Ali Mahir Başarır canlı yayında anlattı: “Konya’dan da ihale almış…”

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yolsuzluk operasyonları devam ediyor! Bu sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası Mansur Yavaş’tan sert bir açıklama geldi.

Yavaş’ın ardından CHP’li Ali Mahir Başarır da Aziz İhsan Aktaş’ın itiraflarıyla belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yorum yaparken Aziz İhsan Aktaş’ın AK Partili belediyelerden de ihale aldığını fakat bu belediyelere herhangi bir soruşturmanın başlatılmadığını ifade etti.

CHP grup başkanvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayında şu ifadelerini kullandı:

“BU ADAM KONYA’DAN DA İHALE ALMIŞ, ONLARI DA YARGILAYIN”

“Bu adam organize suç örgütü lideri suçlamasıyla tutuklandı! Bu Aziz İhsan Aktaş, parlementodan da ihale almış Konya Büyükşehir Belediyesi'nden de ihale almış. Onları da yargıla! Türkiye'de 7-8 tane şirket var kartel haline gelmiş. Madem bu kadar meraklısınız tüm Cengiz İnşaat'ı da soruşturalım. Gelin mecliste komisyon kuralım. Hepimizin mal varlığını yedi sülalemizi araştabiliyorsunuz. Sizi de herkes görsün.

Gündem: Aziz İhsan Aktaş! CHP’li Ali Mahir Başarır canlı yayında anlattı: “Konya’dan da ihale almış…” 1

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi bu sabah yapılan operasyonlar sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel’in de operasyonlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Gündem: Aziz İhsan Aktaş! CHP’li Ali Mahir Başarır canlı yayında anlattı: “Konya’dan da ihale almış…” 2

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

“Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede?

Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır CHP rüşvet
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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Şimdi şöyle bi durum var bu işler mış muşlarla olmuyor 22 yıldır mış muşlar diyerek suçlu arıyorsunuz ama sizde ki olay direk kendi adamlarınızın kayıtlı şekilde ıspatlı şekilde yaptıkları ortaya döküldü. Akp li yapmaz demiyorum mutlaka yaptılar ama sizin dediğiniz gibi mış muş değil olay.. Ya kemal bey elinde boş beyaz kağıtla ekrana çıkıp Erdoğan 128 milyar dolar çaldı bu kağıtta ıspatı var dedi... Düz boş kağıdı ıspat diye halka sundu
@fseyrek_1990 i. melih kirli çamaşırlarını ortaya dökmedikleri sürece yapılan hiç bir eylemin samimi kaeşılığı yoktur gözümde
konyada rusvetle almamistir cok basit kaldiki hukuksuzluk size deil herkeze adalet uygulanmali bize hukuzsuz davraniyorlar diye birsey yok adalet olan bir ulkedeyiz sizin elinize gecse ilk yapacaginiz bütün saga oyverenler dahhil eziceksiniz gecmiste olduğu gibi malesef ve insanlar bunu goruyor ben ole dusunuyorum
evet eğriye eğri doğruya doğru iktidarda araştırılması gerekir
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