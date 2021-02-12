Matriks halka arz tarihleri 2021... Matriks halka arzı ne zaman? Matriks'in 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir?

Borsa İstanbul'da halka arz talepleri gelmeye devam ediyor. AA'nın haberine göre Matriks ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu araştırmasını yapan yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Matriks'in hissesini alabilmek için araştırma yapıyor. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Matriks hangi bankadan talep toplayacak sorusuna cevap geldi ve yapılan bildiride, Matriks'in halka arz işlemi için hizmet sözleşmesini Garanti Yatırım ile imzaladığı açıklandı. Peki Matriks talep toplama tarihleri nedir? MATRIKS NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK? Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusunu yaptı. "Matriks halka arzı ne zaman yapılacak" yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Matriks açıklamasında talep toplama yetkisi için Garanti Yatırım'a yetki vereceğini açıkladı. Matriks'in halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat Matriks'in açıklamasında; "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da Matriks'in başvurusu onaylanırsa talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.

MATRIKS HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK? Matriks'in yayımladığı açıklamada Garanti BBVA aracılığı ile talep toplama işlemi yapacağını duyurdu. Matriks talep toplama tarihlerine ilişkin bir bilgi yayımlamadı. Bu süreçte Matriks nedir, ne iş yapar kısaca açıklayalım. Finans ve bankacılık alanlarında çalışan şirketlerin; analiz, veri, haber, piyasalara ilişkin veri, emir iletimi, portföy izleme gibi birçok alanda hizmet vererek kurumların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı. MATRISK HALKA ARZINA KATILMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Halka arz işlemi Garanti BBVA'dan yapılacak olan Matriks için banka şu duyuruyu yayımladı; Matriks Veri Terminali’nde piyasa verilerini izlerken pay piyasası ve vadeli işlem opsiyon piyasası alım satım emirlerinizi Matriks Trader’dan iletebilirsiniz. Matriks Trader’a giriş yaptıktan sonra Garanti E-Trader’ı seçip Garanti Bankası İnternet Şubesi şifreniz ile platforma bağlanabilirsiniz.

Genel Bilgiler: Platform üzerinden işlem yapabilmeniz için Garanti Bankası’nda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir. Mevcutta Matriks ekranı kullanıyorsanız versiyonunuzu güncelleyip Garanti Yatırım aracılığı ile emirlerinizi iletebilirsiniz. Yeni ekran talebi ve Veri Terminali ücretleri hakkında bilgiyi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’den alabilirsiniz. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Şubesi yatırım danışmanından hizmet alıyorsanız, kendileri ile irtibata geçebilirsiniz. Platformdan sadece gerçek müşteriler yararlanabilmektedir. Tüzel müşteriler hizmetten yararlanamamaktadır. Platformda desktop üzerinden hizmet verilmektedir. Matriks Mobil üzerinden henüz hizmet verilememektedir. Galata Wind Enerji arz tarihi 2021: Galata Wind halka arzı hangi banka ile yapılacak? Galata Wind Enerji halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman? MATRISK ŞİRKETİNİN 2021 YATIRIMLARI NEDİR? Güncel borsa takibi ve doğru analizlerle farklı sektörlere yönelik kurumsal ve bireysel düzeyde çözümler getiren Matriks Data, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla geliştirdiği yazılımlar ile kullanıcılarına mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden faydalanabilecekleri pek çok hizmet sunuyor. Matriks Data, Türkiye finans piyasalarındaki gelişmeleri; anlık fiyatlar, grafikler ve ekonomik takvimler gibi bilgilere hızlıca ulaşabileceğiniz Matriks Mobile, borsa üzerinden alım satım işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Matriks Trader, analiz ve işlem olanağını tek bir programda birleştirerek canlı borsa takibini kolayca yapmanızı sağlayacak Matriks Veri Terminali gibi veri ve içerik sağlayıcı ürünler veya platformlar ile sizlere ulaştırmayı hedefliyor.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor. Param halka arz tarihi 2021... Param halka arz tarihi belli oldu mu? Param'ın 2021 yatırımları neler? MATRISK ŞİRKETİ HAKKINDA Matriks, sektör deneyimi, profesyonel yönetim anlayışı ve teknolojik inovasyonu birleştirmeyi başaran çalışanları tarafından 2003 yılında bir veri dağıtım firması olarak kurulmuştur. Hızlı dönüşümün ardından önce finansal çözümler sunan bir yazılım evine ardından da uçtan uca çözümler sunan bir fintech firmasına dönüşmüştür. Ana faaliyet alanı; Türkiye ve Dünya finans piyasalarında oluşan verilerin ve bu piyasalarla ilgili haber ve yorumların müşterilerine analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunulması ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin sağlanmasıdır.

Kuruluşunun ardından çok kısa bir süre içinde finansal veri analizi ve işlem platformları alanında yurtdışı rekabete rağmen market liderliğine ulaşan Matriks, inovatif çözümleri ve iş ortağı olarak gördüğü sermaye piyasaları paydaşları ve yatırımcıları önceleyen yaklaşımı ile konumunu güçlendirerek sürdürmektedir. Matriks’in temel ürün ve hizmetleri; Yerli ve yabancı finansal piyasalara ait verilerin analiz ve işlem olanakları ile birlikte gerçek zamanlı olarak sunulması Piyasaları ilgilendiren haberler, açıklamalar ve raporların sunulması İşlem platformları Emir ve risk yönetim sistemleri Mobil uygulamalar Akıllı veri çözümleri Emtia işlem (trading) ve veri araçları Enerji Piyasalarına yönelik yapay zeka destekli analiz ve işlem platformları HFT ve Algoritmik İşlem platformları Matriks, Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Boerse, ICE, NYSE, Nasdaq, LME, InteractiveData, Dow Jones, S&P, MSCI, FTSE ve Haber Ajansları gibi bir çok borsa ve iş ortağı ile birlikte çalışarak, geniş ve güvenilir veri ve bilgi içeriğini sürekli arttırmaktadır.