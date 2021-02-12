Matriks halka arz tarihleri 2021... Matriks halka arzı ne zaman? Matriks'in 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir?

Borsa İstanbul'da halka arz talepleri gelmeye devam ediyor. AA'nın haberine göre Matriks ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu araştırmasını yapan yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Matriks'in hissesini alabilmek için araştırma yapıyor. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Matriks hangi bankadan talep toplayacak sorusuna cevap geldi ve yapılan bildiride, Matriks'in halka arz işlemi için hizmet sözleşmesini Garanti Yatırım ile imzaladığı açıklandı. Peki Matriks talep toplama tarihleri nedir?
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusunu yaptı. "Matriks halka arzı ne zaman yapılacak" yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Matriks açıklamasında talep toplama yetkisi için Garanti Yatırım'a yetki vereceğini açıkladı. Matriks'in halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat Matriks'in açıklamasında; "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da Matriks'in başvurusu onaylanırsa talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.
Matriks'in yayımladığı açıklamada Garanti BBVA aracılığı ile talep toplama işlemi yapacağını duyurdu. Matriks talep toplama tarihlerine ilişkin bir bilgi yayımlamadı.
Bu süreçte Matriks nedir, ne iş yapar kısaca açıklayalım. Finans ve bankacılık alanlarında çalışan şirketlerin; analiz, veri, haber, piyasalara ilişkin veri, emir iletimi, portföy izleme gibi birçok alanda hizmet vererek kurumların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi.
SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.
Halka arz işlemi Garanti BBVA'dan yapılacak olan Matriks için banka şu duyuruyu yayımladı;
Matriks Veri Terminali’nde piyasa verilerini izlerken pay piyasası ve vadeli işlem opsiyon piyasası alım satım emirlerinizi Matriks Trader’dan iletebilirsiniz. Matriks Trader’a giriş yaptıktan sonra Garanti E-Trader’ı seçip Garanti Bankası İnternet Şubesi şifreniz ile platforma bağlanabilirsiniz.
Genel Bilgiler:
Platform üzerinden işlem yapabilmeniz için Garanti Bankası’nda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir.
Mevcutta Matriks ekranı kullanıyorsanız versiyonunuzu güncelleyip Garanti Yatırım aracılığı ile emirlerinizi iletebilirsiniz.
Yeni ekran talebi ve Veri Terminali ücretleri hakkında bilgiyi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’den alabilirsiniz. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Şubesi yatırım danışmanından hizmet alıyorsanız, kendileri ile irtibata geçebilirsiniz.
Platformdan sadece gerçek müşteriler yararlanabilmektedir. Tüzel müşteriler hizmetten yararlanamamaktadır.
Platformda desktop üzerinden hizmet verilmektedir. Matriks Mobil üzerinden henüz hizmet verilememektedir.
Güncel borsa takibi ve doğru analizlerle farklı sektörlere yönelik kurumsal ve bireysel düzeyde çözümler getiren Matriks Data, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla geliştirdiği yazılımlar ile kullanıcılarına mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden faydalanabilecekleri pek çok hizmet sunuyor. Matriks Data, Türkiye finans piyasalarındaki gelişmeleri; anlık fiyatlar, grafikler ve ekonomik takvimler gibi bilgilere hızlıca ulaşabileceğiniz Matriks Mobile, borsa üzerinden alım satım işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Matriks Trader, analiz ve işlem olanağını tek bir programda birleştirerek canlı borsa takibini kolayca yapmanızı sağlayacak Matriks Veri Terminali gibi veri ve içerik sağlayıcı ürünler veya platformlar ile sizlere ulaştırmayı hedefliyor.
Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.
Matriks, sektör deneyimi, profesyonel yönetim anlayışı ve teknolojik inovasyonu birleştirmeyi başaran çalışanları tarafından 2003 yılında bir veri dağıtım firması olarak kurulmuştur. Hızlı dönüşümün ardından önce finansal çözümler sunan bir yazılım evine ardından da uçtan uca çözümler sunan bir fintech firmasına dönüşmüştür.
Ana faaliyet alanı; Türkiye ve Dünya finans piyasalarında oluşan verilerin ve bu piyasalarla ilgili haber ve yorumların müşterilerine analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunulması ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin sağlanmasıdır.
Kuruluşunun ardından çok kısa bir süre içinde finansal veri analizi ve işlem platformları alanında yurtdışı rekabete rağmen market liderliğine ulaşan Matriks, inovatif çözümleri ve iş ortağı olarak gördüğü sermaye piyasaları paydaşları ve yatırımcıları önceleyen yaklaşımı ile konumunu güçlendirerek sürdürmektedir.
Matriks’in temel ürün ve hizmetleri;
Yerli ve yabancı finansal piyasalara ait verilerin analiz ve işlem olanakları ile birlikte gerçek zamanlı olarak sunulması
Piyasaları ilgilendiren haberler, açıklamalar ve raporların sunulması
İşlem platformları
Emir ve risk yönetim sistemleri
Mobil uygulamalar
Akıllı veri çözümleri
Emtia işlem (trading) ve veri araçları
Enerji Piyasalarına yönelik yapay zeka destekli analiz ve işlem platformları
HFT ve Algoritmik İşlem platformları
Matriks, Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Boerse, ICE, NYSE, Nasdaq, LME, InteractiveData, Dow Jones, S&P, MSCI, FTSE ve Haber Ajansları gibi bir çok borsa ve iş ortağı ile birlikte çalışarak, geniş ve güvenilir veri ve bilgi içeriğini sürekli arttırmaktadır.
2008 yılından beri ISO-9001 belgesine sahip olan Matriks, güncel gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet kalitesini ve çeşitliliğini devamlı arttırmayı hedeflemiş; Bünyesine kattığı Matriks Mobile, Efektif Danışmanlık ve Endeks Yazılım şirketleriyle büyümesini sürdürmüş,
Türkiye’de geliştirilen ilk mobil finansal veri izleme ve işlem platformu,
Türkiye’de algoritmik işlem olanağı sunan ilk uygulama,
BIST için ilk yerli piyasa yapıcılık ürünü,
İzmir Vadeli işlem borsasında işlem yapılabilmesi için elektronik işlem altyapısı,
Avrupa’nın ilk Enerji Opsiyonları için OTC işlem platformu,
Uluslarası uçuşları içeren multi airline dünya çapında ilk mobil biletleme ve asistan uygulaması gibi birçok ilke ve ses getiren projelere imzasını atmıştır.
Teknik destek ve servis hizmetlerinin kusursuz olarak verilmesini ”kalite” anlayışının vazgeçilmez bir parçası olarak belirleyen Matriks; Türkiye'de İstanbul merkez ofis ve Ar-Ge birimi ile birlikte, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan şubeleriyle de hizmet vermektedir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.
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