Galata Wind Enerji arz tarihi 2021: Galata Wind halka arzı hangi banka ile yapılacak? Galata Wind Enerji halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Galata Wind Enerji ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu araştırmasını yapan yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Galata Wind Enerji'nin hissesini alabilmek için araştırma yapıyor. Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji'nin halka arzına yönelik Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) detaylar paylaşıldı. Galata Wind Enerji hangi bankadan talep toplayacak sorusuna cevap geldi ve yapılan bildiride, Galata Wind Enerji'nin halka arz işlemini "Garanti Yatırım ile Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" ile imzaladığı açıklandı. Peki Galata Wind Enerji talep toplama tarihleri nedir?
Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. Galata Wind Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Galata Wind Enerji'nin halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat Galata Wind Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi"imzaladığını açıkladı. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da Galata Wind Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.
Galata Wind Enerji KAP'ta yayımladığı açıklamada Garanti BBVA Yatırım aracılığı ile talep toplama işlemi yapacağını duyurdu. Galata Wind Enerji talep toplama tarihlerine ilişkin bir bilgi yayımlamadı. İşte Galata Wind Enerji KAP'ta yayımladığı bildiri;
Holding'in KAP açıklamasında "Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.
SPK başvurusu onaylanan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Borsa İstanbul'da talep toplama işlemine Garanti BBVA Yatırım liderlik edecek. Yatırımcılar Galata Wind Enerji'nin 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir araştırmasına başladı.
Doğan Holding, 20 Ocak 2021’de KAP’ta yaptığı açıklamada 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ve 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali ile %100 yenilenebilir enerji üreten 269 MW kurulu güce sahip Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzı için çalışmalarını başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaparak onay alan şirketin 2021 hedeflerinde yenilebilir eneji ile birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme çalışmaları var. 2021 için yeni projeler hazırlayan Galata Wind Enerji öte yandan alternatif ve dağıtık enerji teknolojilerine yöneldi. Şirket bu şekilde katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları oluşturmayı hedefliyor.
Galata Wind Enerji A.Ş. Haziran 2012 yılında Doğan Holding iştiraki olarak devralınmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklı, çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreterek, yıllık yaklaşık 300.000 ton karbon salınımının düşmesini sağlayan Galata Wind , Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz Yenilebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını azaltırken, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile tüm Türkiye’nin elektrik sağlayıcısı olmak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.
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