Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalarak daralmaya işaret etmesi sonrası New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Analistler, ISM imalat sanayi endeksinin üst üste 4 aydır daralmaya işaret etmesinin pay piyasalarında risk iştahını azalttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerinde henüz bir netleşme olmaması nedeniyle tarihi zirvelerinde olan endekslerde düşüşün hızlı olduğunu ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin'in paralarını devalüe ettiklerini ileri sürerek, alüminyum ve çelik ürünlerinde tarife uygulayacağını bildirdi. ABD Merkez Bankası'na da yüklenmeye devam eden Trump, kendisi hakkında devam eden azil soruşturması ile ilgili de Demokratları suçladı.

Avrupa tarafında, İngiltere'deki siyasi belirsizlik ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemleri sonrası NATO Liderler Toplantısı'na ilişkin tedirginlikler pay piyasalarında düşüşlerin yüzde 2'lere ulaşmasına neden oldu. Dün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmalara karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.