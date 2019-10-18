ABD ile uzlaşma sonrası piyasalarda hızlı yükseliş

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varması Türk piyasaları üzerindeki baskıyı kaldırdı.

Anlaşmanın ardından gece saatlerinden itibaren düşüşe geçen dolar/TL, şu sıralar 5,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 civarında seyrediyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurtdışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın altında kapanışlar olması durumunda 5,7390'nın destek, 5,8350'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

BORSA ARTIDA

Varılan anlaşmada yaptırımların kaldırılacağına ilişkin maddenin de bulunması Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Endeks güne yüzde 3,73'lük yükselişle başladı.

Yükselişte başı bankacılık endeksi çekiyor. Halkbank hisseleri güne yüzde 7,3'lük bir artışla başlarken; Aselsan, THY, Garanti Bankası ve Tüpraş gibi hisselerde de yüzde 5'e varan artış var.