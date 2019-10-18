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ABD ile uzlaşma sonrası piyasalarda hızlı yükseliş

DOVİZ HABERLERİ  | 18.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından piyasalarda iyimser bir hava hakim . Dolar/TL 5,75 seviyelerine kadar gerilerken, borsa yüzde 3,7 primle güne başladı.

ABD ile uzlaşma sonrası piyasalarda hızlı yükseliş

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varması Türk piyasaları üzerindeki baskıyı kaldırdı.

Anlaşmanın ardından gece saatlerinden itibaren düşüşe geçen dolar/TL, şu sıralar 5,76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 civarında seyrediyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurtdışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın altında kapanışlar olması durumunda 5,7390'nın destek, 5,8350'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

BORSA ARTIDA

Varılan anlaşmada yaptırımların kaldırılacağına ilişkin maddenin de bulunması Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Endeks güne yüzde 3,73'lük yükselişle başladı.

Yükselişte başı bankacılık endeksi çekiyor. Halkbank hisseleri güne yüzde 7,3'lük bir artışla başlarken; Aselsan, THY, Garanti Bankası ve Tüpraş gibi hisselerde de yüzde 5'e varan artış var.

ALTIN DÜŞÜŞTE

Altının gram fiyatı da güne yüzde, 0,20 değer kaybıyla başladı. Gram altın 278,9 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Anlaşma; YPG'nin 5 gün içinde güvenli bölge dışına çekilmesi ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını durdurmasını öngörüyor.

DÜN NELER YAŞANDI?

ABD ve Türkiye Suriye'de harekatın durdurulması kararını alırken; anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımlandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "ABD ve Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı durduracak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi.

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