Dolar kuru 12 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL? (Fed faiz kararını açıkladı, gözler Merkez Bankası'nda)

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

GÖZLAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Fed kararınını ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan bankacılar TCMB’nin PPK metninde ileriye dönük para politikası sinyali verebileceğini bunun da faiz indiriminin miktarı kadar önemli olduğunu söylüyorlar.

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin bugün politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.