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Dolar kuru 12 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL? (Fed faiz kararını açıkladı, gözler Merkez Bankası'nda)

DOVİZ HABERLERİ  | 12.12.2019 07:49 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını dün akşam saalerinde açıkladı. Fed, verdiği karar faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı. Fed'in ardından yurtiçi piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Peki dolar da son durum nedir? İşte 12 Aralık Perşembe bugün için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 12 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL? (Fed faiz kararını açıkladı, gözler Merkez Bankası'nda)

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

GÖZLAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Fed kararınını ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan bankacılar TCMB’nin PPK metninde ileriye dönük para politikası sinyali verebileceğini bunun da faiz indiriminin miktarı kadar önemli olduğunu söylüyorlar.

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin bugün politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.

DOLAR NE KADAR?

12 Aralık 07.45 tibari ile dolar kuru 5,8019 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

Altın fiyatları 12 Aralık Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatıAltın fiyatları 12 Aralık Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.7958 lira ve en yüksek 5.8162 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.4280 lira ve en yüksek 6.4555 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

-sterlin en düşük 7.6124 lira ve en yüksek 7.6662 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında işlem gördü.


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