Dolar kuru 23 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 23 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:30 itibari ile dolar kuru 5,80 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 367 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.58 artışla 97 bin 886 puanda kapattı.

BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.