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Dolar kuru 23 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 23.10.2019 07:41 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 23 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 23 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 23 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:30 itibari ile dolar kuru 5,80 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 367 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.58 artışla 97 bin 886 puanda kapattı.

BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.33 düzeyine gerilerken, eski iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.26 düzeyindeydi; bugün spot kapanışta bileşik getiri ortalamada yüzde 14.16 oldu.

Hazine pazartesi ve dün yaptığı dört ihale ile Ekim ayı iç borçlanma programı tamamladı. Bugün yeniden ihracı gerçekleştirdiği 12 ay vadeli kuponsuz tahvilde bileşik getiri yüzde 14.18, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde reel getiri yüzde 3.97 oldu.

Kapanışa doğru;

  • dolar en düşük 5.8228 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.4859 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.49 – 6.50 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.5175 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında hareket ediyordu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

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